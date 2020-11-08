「我們做到了！」曼哈頓上萬民眾 歡慶川普下台

「我們贏了」紐約客上街歡呼。(記者張晨/攝影)

在確定領先賓州的選票後，多家美國 媒體在7日中午確認民主黨總統候選人白登掌握273張選舉人票，跨過當選門檻，成為第46位美國總統；在曼哈頓中城哥倫布圓環(Columbus Circle)、時報廣場等地上萬民眾走上街頭慶川普 下台。

影音來源：記者張晨

但位於曼哈頓第五大道的川普大樓前卻格外冷清，市警早在幾天前就已經將自卸卡車和一輛市警巴士停駐在現場，且周邊的幾條街道也均被設置路障限制行人車輛通過，武裝警員也在大廈入口處把守。

現場民眾表示，「真的沒有興趣在這裡慶祝」，但仍有幾人在路障後拍手慶祝，「紐約人早已對他失去了興趣，我們只想慶祝真正民主的到來。」

仍有遊行 民眾繞到川普大樓前，但他們大部分人將這裡形容為「死區」，而轉頭前往時報廣場及哥倫布圓環狂歡。

在哥倫比圓環上千民眾聚集於此，車流人流雖交相匯聚，但所有人臉上都洋溢著笑，高舉自製標語，一掃往日紐約客冷漠、焦急的態度，人們互相擊掌、微笑，慶賀「黑暗四年」的散場。

「我們做到了！數字不會說謊！」遊行民眾高喊「U.S.A！U.S.A！」，在川普酒店(Trump International Hotel)前，有人更是將寫有「讓美國再度偉大」(MAGA)標語的紅色帽子扔在路中使路過的汽車輾過，而每輾過一次，人群就爆發一次歡呼。

MAGA紅帽被扔在路中任車輾過。(記者張晨/攝影) 「我們做到了！」遊行民眾在時報廣場慶賀。(記者張晨/攝影) 民眾高舉「計算每一張選票」慶祝白登勝選。(記者張晨/攝影)

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