華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門

司徒仲菁（右）去年5月在華府亞太裔國會研究所(APAICS)晚宴上，與賀錦麗合影。（司徒仲菁提供）

民主黨總統候選人白登 7日確定勝選，前加州聯邦參議員賀錦麗 (Kamala Harris)當選為美國歷史上首位少數族裔女性副總統，社交媒體一片歡呼雀躍，不少支持者在個人社群主頁貼出自己與白登及賀錦麗的合影，表示「這是歷史性的勝利，賀錦麗即將成為首位亞非裔女副總統，更是為女性、尤其是少數族裔女性的未來打開一扇新大門。」這並鼓勵亞裔女性積極參政，在政治舞台上扮演領袖角色。

國會眾議院孟昭文在聲明中恭喜白登與其副手、聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，並為賀錦麗將成為美國首位亞裔與非洲裔女性副總統自豪，「我等不及想和你們一起工作」；她說，自從川普當選後，她一直努力讓民主黨參選人接觸亞太裔社區，亞太裔選票不斷增加，也促成了這次大選勝利。

聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁過去一年積極關注大選動向，過去幾天更是幾乎時時更新大選選票動態，此前白登宣布挑選賀錦麗為副手時，她就貼出自己與賀錦麗的合影，表示大力支持，如今選舉終於塵埃落定，她再次在社交媒體上貼出去年5月和7月在華府和紐約上州東漢普頓(East Hampton)自己與賀錦麗的合影，並配文道，「我無法描述現在這種心情，我喜極而泣！」

司徒仲菁此前曾擔任過喜萊莉競選紐約州 參議員，以及前副總統高爾(Al Gore)競選總統時的亞裔社區聯絡人，她表示自己與賀錦麗相識於對方競選加州檢察長時期，她非常榮幸能與賀錦麗相識，為賀錦麗即將成為首位亞非裔女副總統感到無比驕傲，「她為女性，尤其是少數族裔女性打開一道大門，她的勝選是少數族裔社區的勝利，每個小女孩都要知道，她們有一天也可以成為副總統，甚至總統！」

紐約選民孫玉微表示，紐約、加州等民主黨大州的地方及州級政府近年來都出現越來越多亞太裔女性參選人，並有多人贏得選舉，但美國能選出一名具有非洲裔和南亞裔血統的女副總統，幾乎沒有人能夠在一年前預料到；她說，雖然有一些人認為賀錦麗作為聯邦參議員提出和支持的一些法案「過左」，但她相信在白登的調和下，賀錦麗會做好副總統這一職位，最重要的是，她的當選再次證明了美國的民主進步。