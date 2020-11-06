布碌崙3/4選民投白登 川普支持率上升
美國總統選舉結果尚未出爐，但州選舉委員會日前提供的數據顯示，布碌崙(布魯克林)四分之三到選舉站投票的選民都將票投給民主黨候選人白登；雖川普的支持率在該區僅有25%，但相較四年前上升7個百分點，支持選民大多都集中在南區。
根據提前投票的九天及大選日當天的數據統計，白登在布碌崙共獲得51萬4133票，川普獲得17萬4731票，兩者相差懸殊；但在2016年選舉時，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓在布碌崙擁有超過80%的超高人氣，相較之下今年白登稍落後，大約在74%，反而川普從原本的18%升到25%。
數據進一步分析，白登獲得最高投票率的社區分別是非洲裔較為集中的東紐約(East New York)、布朗斯維爾(Brownsville)、卡納西(Canarsie)、貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)、以及白人區克林頓丘(Clinton Hill)、展望高地(Prospect Heights)等，支持率逼近95.2%。
相反川普的支持選民大多來自布碌崙南區，包括康尼島、布萊頓海灘(Brighton Beach)、貝瑞吉、Gravesend、中木(Midwood)、羊頭灣、以及正統猶太人集中的波羅園(Borough Park)等，與四年前的趨勢相似。
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