布碌崙3/4選民投白登 川普支持率上升

州選舉委員會日前提供的數據顯示，布碌崙四分之三到選舉站投票的選民都將票投給民主黨總統候選人白登。(記者顏潔恩/攝影)

美國總統選舉結果尚未出爐，但州選舉委員會日前提供的數據顯示，布碌崙 (布魯克林)四分之三到選舉站投票的選民都將票投給民主黨候選人白登 ；雖川普 的支持率在該區僅有25%，但相較四年前上升7個百分點，支持選民大多都集中在南區。

根據提前投票的九天及大選日當天的數據統計，白登在布碌崙共獲得51萬4133票，川普獲得17萬4731票，兩者相差懸殊；但在2016年選舉時，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓在布碌崙擁有超過80%的超高人氣，相較之下今年白登稍落後，大約在74%，反而川普從原本的18%升到25%。

數據進一步分析，白登獲得最高投票率的社區分別是非洲裔較為集中的東紐約(East New York)、布朗斯維爾(Brownsville)、卡納西(Canarsie)、貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)、以及白人區克林頓丘(Clinton Hill)、展望高地(Prospect Heights)等，支持率逼近95.2%。

相反川普的支持選民大多來自布碌崙南區，包括康尼島、布萊頓海灘(Brighton Beach)、貝瑞吉、Gravesend、中木(Midwood)、羊頭灣、以及正統猶太人集中的波羅園(Borough Park)等，與四年前的趨勢相似。