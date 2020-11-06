共和黨：保釋改革 讓民主黨付出代價

親自投票的選票統計後，州參議員共和黨候選人在多個競選連任的民主黨議員選區處於領先。(記者朱蕾/攝影)

州參議會民主黨 本希望此次選舉能夠擴大民主黨參議員 席位優勢，但目前開票結果顯示，不僅這一希望很難實現，民主黨反而會丟掉多個參議員席位；共和黨 人認為，今年開始的實施的現金保釋改革法案，是導致「翻紅」的主因。

紐約州郵寄選票尚未完成計算，目前州參議員共和黨候選人在幾個競選連任的民主黨議員選區處於領先，包括一個布碌崙(布魯克林)和三個長島選區。

州參議會63位議員中，目前民主黨占40位，民主黨人希望今年能增加兩個席位，以達到「超級多數」(super majority)，從而具有推翻州長葛謨(Andrew Cuomo)否決權的權力；但目前看來很難實現，民主黨在參議會的席次不僅不會增加，反而最終可能失去四至五個、甚至更多席位。

共和黨人把此次取得的優勢歸功於民主黨州府去年通過了備受爭議的紐約州保釋改革法案，該法案今年1月生效，規定法官不能對25種非暴力犯罪被告要求現金保釋，被指與紐約市犯罪率激增有直接關係；該法案實施六個月後，州立法者再做修改，新保釋改革法案於7月2日起實施，允許法官為更多罪案被告設立保釋金。

長島蘇福克郡(Suffolk County)立法者特羅塔(Robert Trotta)稱這是民主黨的一次巨大失敗，「他們付出了代價，也應該付出代價。」

此次在全州的參議員競選中，共和黨候選人指責民主黨對手對罪犯持寬鬆態度；例如，蘇福克郡的州參議員共和黨候選人維克(Alexis Weik)在競選時稱對手、現任州參議員馬丁內斯(Monica Martinez)支持保釋改革法案，允許嫌犯重返街頭。

民主黨政治顧問夸特拉(Neal Kwatra)表示，很難否認圍繞刑事司法、一些地區的警察等問題顯然引起了共鳴，但現在評斷對選舉有多大程度影響，還為時過早。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也表示，結果要等到所有選票開出，「由於通過不在籍選票(absentee ballot)投票的民主黨選民，達到創紀錄的數量，隨著選票不斷被計入，民主黨會有更多候選人勝出。」