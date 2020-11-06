我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

共和黨：保釋改革 讓民主黨付出代價

記者朱蕾／紐約報導
親自投票的選票統計後，州參議員共和黨候選人在多個競選連任的民主黨議員選區處於領先。(記者朱蕾/攝影)
親自投票的選票統計後，州參議員共和黨候選人在多個競選連任的民主黨議員選區處於領先。(記者朱蕾/攝影)

州參議會民主黨本希望此次選舉能夠擴大民主黨參議員席位優勢，但目前開票結果顯示，不僅這一希望很難實現，民主黨反而會丟掉多個參議員席位；共和黨人認為，今年開始的實施的現金保釋改革法案，是導致「翻紅」的主因。

紐約州郵寄選票尚未完成計算，目前州參議員共和黨候選人在幾個競選連任的民主黨議員選區處於領先，包括一個布碌崙(布魯克林)和三個長島選區。

州參議會63位議員中，目前民主黨占40位，民主黨人希望今年能增加兩個席位，以達到「超級多數」(super majority)，從而具有推翻州長葛謨(Andrew Cuomo)否決權的權力；但目前看來很難實現，民主黨在參議會的席次不僅不會增加，反而最終可能失去四至五個、甚至更多席位。

共和黨人把此次取得的優勢歸功於民主黨州府去年通過了備受爭議的紐約州保釋改革法案，該法案今年1月生效，規定法官不能對25種非暴力犯罪被告要求現金保釋，被指與紐約市犯罪率激增有直接關係；該法案實施六個月後，州立法者再做修改，新保釋改革法案於7月2日起實施，允許法官為更多罪案被告設立保釋金。

長島蘇福克郡(Suffolk County)立法者特羅塔(Robert Trotta)稱這是民主黨的一次巨大失敗，「他們付出了代價，也應該付出代價。」

此次在全州的參議員競選中，共和黨候選人指責民主黨對手對罪犯持寬鬆態度；例如，蘇福克郡的州參議員共和黨候選人維克(Alexis Weik)在競選時稱對手、現任州參議員馬丁內斯(Monica Martinez)支持保釋改革法案，允許嫌犯重返街頭。

民主黨政治顧問夸特拉(Neal Kwatra)表示，很難否認圍繞刑事司法、一些地區的警察等問題顯然引起了共鳴，但現在評斷對選舉有多大程度影響，還為時過早。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也表示，結果要等到所有選票開出，「由於通過不在籍選票(absentee ballot)投票的民主黨選民，達到創紀錄的數量，隨著選票不斷被計入，民主黨會有更多候選人勝出。」

保釋改革法案今年實施以來，犯罪率激增，越來越多的紐約人曾表達不支持該法案。(本報...
保釋改革法案今年實施以來，犯罪率激增，越來越多的紐約人曾表達不支持該法案。(本報檔案照)

編輯推薦

民主黨 參議員 共和黨

上一則

「計算每一張選票」 曼哈頓連日示威 要川普下台

下一則

葛謨怪他拖累民主黨選情 白思豪：那我下次支持共和黨？

延伸閱讀

「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主

「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主
紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪

紐約州民主黨選情不理想 葛謨歸咎白思豪
蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛

蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛
喬州選情仍膠著 川普提出訴訟

喬州選情仍膠著 川普提出訴訟
民主黨眾院選情不如預期 傳有意換下議長波洛西

民主黨眾院選情不如預期 傳有意換下議長波洛西
深紅德州 依舊共和黨鐵票倉

深紅德州 依舊共和黨鐵票倉

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
列奇(二排左一起)與白思豪、霍頓與米勒見證高登(前排中)簽署五年新合約。(記者牟蘭／攝影)

華裔房東降租金 最老酒吧獲重生

2020-10-30 03:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票