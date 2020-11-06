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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

「計算每張選票」 皇后區民主黨批川普破壞民主

記者牟蘭／紐約報導
米克斯(前排右五)5日聯合理查茲(右四)與州參議員劉醇逸(右二)等多位民選官員，要求計入每一張選票。(記者牟蘭／攝影)
米克斯(前排右五)5日聯合理查茲(右四)與州參議員劉醇逸(右二)等多位民選官員，要求計入每一張選票。(記者牟蘭／攝影)

總統大選結果尚未出爐，川普陣營要求重新計算部分地區選票引發爭議，皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)5日聯合候任皇后區區長理查茲(Donovan Richards)與州參議員劉醇逸等多位民選官員，在皇后區公所前呼籲計入每一張選票，並批評川普總統破壞民主。

影音來源：記者牟蘭

國會眾議員米克斯5日聯合理查茲、劉醇逸、州眾議員魏普林(David Weprin)與市議員克思蘿維茲(Karen Koslowitz)等多位民選官員，在皇后區公所前抗議川普喊停計票的行為；米克斯表示，全國選民無論晴雨，在過去一周大排長龍，只為用一張選票表達自己的聲音，但川普卻罔顧民意，擅自破壞民主。

在3日投票結果以絕對優勢擊敗對手的候任皇后區區長理查茲，也在選舉日後首次公開參加活動，他直言川普分裂國家，要求每一張選票都被計入；他感謝剛成為公民的父親，首次為他投票，並表示父親的故事是許多人的美國夢縮影，經過努力在當地成家立業，用自己的選票發聲，再次呼籲政府尊重民意。

針對地區選舉，劉醇逸表示，雖然在紐約州許多選區中，共和黨候選人選票暫時領先民主黨候選人，但他相信不在籍選票完全統計後，民主黨將獲得最後的勝利，「下周民主黨候選人的選票一定會增加，因為疫情影響，我們鼓勵選民使用不在籍投票」。

魏普林表示，為了鼓勵民眾投票，紐約州兩年前通過設立提前投票站的法案，為選民增加投票時間與地點；他重申，計算每一張選票至關重要，以去年皇后區地區檢察官民主黨初選為例，這場選舉持續了三個月，清點了所有不在籍投票，才得出最終結果。

總統大選結果尚未出爐，川普要求重新計算部分地區選票，引發皇后區民主黨籍民選官員不...
總統大選結果尚未出爐，川普要求重新計算部分地區選票，引發皇后區民主黨籍民選官員不滿。(記者牟蘭／攝影)

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