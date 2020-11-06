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選前遭塗鴉 下城謊言牆移除 擬捐博物館

記者金春香／紐約報導
謊言牆4日晚由創始人移走，5日特意前來觀摩的民眾失望而歸。（記者金春香／攝影）
謊言牆4日晚由創始人移走，5日特意前來觀摩的民眾失望而歸。（記者金春香／攝影）

位於曼哈頓下城的網紅景點—川普「謊言牆」(Wall of Lies)，在大選夜前一天遭到蓄意破壞，4日晚被發起人移走，以免破壞面積更大，5日仍有很多民眾慕名前往，想在大選結果出爐前看看這面由2萬個彩條製作的彩色牆，只能失望而歸。

該謊言牆由來自布碌崙(布魯克林)的攝影師Phil Buehler和非營利網路電台「自由布碌崙電台」(Radio Free Brooklyn)執行董事Tom Tenny共同發起創作；Tenny表示，他年初本來打算在電台節目念這些言論，但數目實在太多，很難施行，之後新冠疫情爆發，電台工作被迫擱置；數月後，他與Buehler聊天時一拍即合，決定將廣播形式改為視覺化呈現，於是製作出長50呎、高10呎的戶外謊言牆。

謊言牆收集展示了近2萬個川普總統自2017年1月上任以來發表的虛假及誤導性言論，所有言論都由「華盛頓郵報」進行核實，被分類為「俄羅斯」、「選舉」、「經濟」、「烏克蘭調查」、「貿易」、「新冠肺炎」、「移民」、「崗位」、「外交政策」、「犯罪」、「健保」、「環境」、「稅收」、「傳記記錄」及「其他」等16類，每個分類以不同顏色標記，形成一道五彩斑斕的謊言牆。

謊言牆10月3日率先在布碌崙Grattan街亮相，引發轟動，吸引大量人群前去觀看，但短短五天後，謊言牆遭到人為破壞，被塗滿支持川普的塗鴉，加上極右組織「驕傲男孩」(The Proud Boys)支持川普，在大選夜，該謊言牆更被人撕毀。

位於曼哈頓下城蘇荷區拉菲逸街(Lafayette St.)和格蘭街(Grand St.)交口處的謊言牆雖然沒有被撕毀，但也在大選夜前夕被人惡意塗鴉，為保存這一珍貴製作，創始人於4日晚將其取下，並打算捐給紐約市博物館收藏。

有意觀賞的民眾仍可至網站https://radiofreebrooklyn.com/wall-of-lies/觀看電子版。

曼哈頓下城謊言牆在大選前一天被人惡意塗鴉。（取自自由布碌崙電台推特）
曼哈頓下城謊言牆在大選前一天被人惡意塗鴉。（取自自由布碌崙電台推特）
謊言牆4日晚由創始人移走，5日特意前往觀摩的民眾失望而歸。（記者金春香／攝影）
謊言牆4日晚由創始人移走，5日特意前往觀摩的民眾失望而歸。（記者金春香／攝影）

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