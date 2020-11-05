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大學點投票站被批太小 選民擔憂感染病毒

記者牟蘭／紐約報導
大學點居民埃爾南德斯表示，設立在公立第29小學走廊的投票站非常擁擠，無法保持六呎的社交距離。(谷歌地圖)
大學點居民埃爾南德斯表示，設立在公立第29小學走廊的投票站非常擁擠，無法保持六呎的社交距離。(谷歌地圖)

紐約州選民在選舉日冒著染疫的風險投票，但一些選民與投票站工作人員表示，一些投票站面積過小，根本無法保持社交距離，還有場地沒有窗戶，無法通風，增加民眾染疫的風險，包括華人聚集地皇后區大學點(College Point)的一處投票站。

根據新聞網站Patch報導，每年選舉日紐約市府將學校、圖書館與社區服務中心作為投票站使用，但今年一些投票站因通風差、空間小，成為新冠病毒傳播的潛在溫床，引起選民與工作人員擔憂。

大學點居民埃爾南德斯(Alexander Hernandez)與母親，3日一早就在大學點公立第29小學門前等待投票；他說，等待兩小時後，他進入設立在走廊的投票點，但發現室內聚滿工作人員與其他選民，「你必須要肩並肩才能走到投票機前。」

埃爾南德斯說，他的母親患有哮喘與前期糖尿病，是感染新冠肺炎病毒的高危人群；但在這種環境下，母親與他一起在室內逗留了半個小時才完成投票，「她在那兒(投票站)站了那麼久，我非常擔心」。

傑克森高地公立第212小學地下室3日也作為投票站使用，該投票站的工作人員派恩斯(Giulia Pines)表示，雖然工作場地寬敞，但室內沒有窗戶，空氣不流通，更易造成病毒傳播，他計畫接受病毒檢測。

一名投票站員工表示，他所居住的木邊大道花園(Boulevard Gardens)公寓地下室也作為投票站使用，不僅沒有窗戶，還十分狹窄，工作人員與選民最多相隔兩呎，讓他擔憂可能被傳染病毒。

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