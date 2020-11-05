2非裔同性戀國會眾議員 創造歷史

托瑞斯贏得國會眾議員第15選區席位。（托瑞斯提供）

兩名紐約州非洲裔同性戀候選人在大選中獲勝將進軍國會，雙雙創造歷史：競選國會眾議員 第15選區的民主黨 籍紐約市議員托瑞斯(Ritchie Torres)在大選中戰勝共和黨對手德萊斯(Patrick Delices)，代表威徹斯特郡的民主黨籍國會議員候選人瓊斯(Mondaire Jones)則戰勝對手舒曼(Maureen McArdle Schulman)。

現年32歲的托瑞斯是非洲裔、西語裔混血，自2013年以來擔任市議員；國會眾議員第15選區主要涵蓋南布朗士 區，該選區眾議員賽拉諾(Jose Serrano)即將退休，托瑞斯在6月初選中擊敗12名民主黨參選人，贏得初選；在普選中，托瑞斯的得票率高達88.2%。

托瑞斯表示，「南布朗士將從今天開始新的篇章，這裡居住者很多是抗疫一線員工，他們不顧安危為抗疫做出貢獻，這場勝選也是他們的榮耀，展示出他們的力量。」今年初，托瑞斯也曾感染新冠肺炎。

作為政壇新秀，托瑞斯年僅25歲時就成為布朗士區首位同性戀市議員，當時他擊敗了在任的市議員老迪亞茲(Ruben Diaz Sr.)，後者是反同性戀者。

作為同性戀民選官員，托瑞斯並非孤軍奮戰，代表威徹斯特郡和洛克蘭郡部分地區競選國會眾議員的民主黨籍候選人瓊斯(Mondaire Jones)也是非洲裔同性戀者，他在大選中以 54.3%的得票率戰勝共和黨籍對手舒曼；現年33歲的瓊斯畢業於哈佛大學法學院，曾任威徹斯特郡檢察官。

托瑞斯和瓊斯的勝選，得益於民主黨內極左翼強勢崛起，包括桑德斯(Bernie Sanders)、沃倫(Elizabeth Warren)和歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等均背書二人；此外，名不見經傳的左派新秀鮑曼(Jamaal Bowman)也確定當選國會眾議員，他在初選中掀翻民主黨大佬、已16次連任的眾院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)。