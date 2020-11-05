我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

保護自身利益 長島不偏藍

記者牟蘭／紐約報導
長島選民熱情高漲，在3日的大選中未見「藍色浪潮」。(記者曹健╱攝影)
長島選民熱情高漲，在3日的大選中未見「藍色浪潮」。(記者曹健╱攝影)

雖然紐約州以民主黨為主，但3日的大選中，代表民主黨的「藍色浪潮」未能攻下長島，川普總統在納蘇郡和蘇福克郡都取得超過半數選票，得票率分別為50.1%和55.7%，表現優於上屆大選；長島有三個州參議員席位恐被共和黨候選人取代；有華裔選民表示，他們早料到這個結果。

根據4日開出的選票統計，長島州參議員第三選區馬丁內斯(Monica Martinez)、第五選區高蘭(Jim Gaughran)與第六選區的民主黨候選人托馬斯(Kevin Thomas)，得票率分別落後共和黨候選人威克(Alexis Weik) 、史密斯(Edmund Smyth)與鄧恩(Dennis Dunne)超過十個百分點。

此外，國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的得票率也落後共和黨候選人桑托斯(George Santos)1.5個百分點，但兩人票數相差不大，且不在籍選票尚未統計。

對於長島不見「藍色浪潮」，當地多名華裔居民表示並不意外；居住在長島納蘇郡的周薇，3日投下自己的一票，她表示，自己並不贊同民主黨的政策，尤其看到郡府的遊民所計畫以及日益增加的地稅，她選擇共和黨的民選官員與總統候選人，「我希望保護中產階級利益」。

納蘇郡華裔居民張國棟表示，投票選出總統與其他民選官員，旨在選出一個代表自己利益的代表，並不是買彩票，看哪方的勝算大；四年前把選票投給當時政治素人川普的他，當日仍堅持這一決定，而在地區官員的投票中，他選擇了民主黨溫和派蘇奧齊。

張國棟表示，近年來長島的華裔居民參政議政的熱情高漲，尤其在今年的投票中，不少華裔申請成為投票站工作人員；但他也指出，這次選舉也引發華裔社區的爭執，許多民眾因政見不同而「決裂」，他不希望看到這種「裂痕」產生，呼籲選民保持理性態度。

長島未見藍色浪潮，華人選民稱並不意外；圖為長島的投票站。(記者曹健╱攝影)
長島未見藍色浪潮，華人選民稱並不意外；圖為長島的投票站。(記者曹健╱攝影)

編輯推薦

長島 華裔 民主黨

上一則

2020年人口普查數據收集結束 普查局：後續步驟持續進行 由衷感謝

下一則

世報「在家快樂時光」繪畫賽 11月11日截件

延伸閱讀

民主黨眾院7人連任失敗 多數優勢減弱 影響新一輪紓困

民主黨眾院7人連任失敗 多數優勢減弱 影響新一輪紓困
大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

販毒致兩死 長島華男認罪 將入獄3-6年

販毒致兩死 長島華男認罪 將入獄3-6年
全美首位跨性別州參議員 德拉瓦州勝選

全美首位跨性別州參議員 德拉瓦州勝選

麻州九位民主黨聯邦議員全獲連任

麻州九位民主黨聯邦議員全獲連任
「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選