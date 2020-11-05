保護自身利益 長島不偏藍

長島選民熱情高漲，在3日的大選中未見「藍色浪潮」。(記者曹健╱攝影)

雖然紐約州以民主黨 為主，但3日的大選中，代表民主黨的「藍色浪潮」未能攻下長島 ，川普總統在納蘇郡和蘇福克郡都取得超過半數選票，得票率分別為50.1%和55.7%，表現優於上屆大選；長島有三個州參議員席位恐被共和黨候選人取代；有華裔 選民表示，他們早料到這個結果。

根據4日開出的選票統計，長島州參議員第三選區馬丁內斯(Monica Martinez)、第五選區高蘭(Jim Gaughran)與第六選區的民主黨候選人托馬斯(Kevin Thomas)，得票率分別落後共和黨候選人威克(Alexis Weik) 、史密斯(Edmund Smyth)與鄧恩(Dennis Dunne)超過十個百分點。

此外，國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的得票率也落後共和黨候選人桑托斯(George Santos)1.5個百分點，但兩人票數相差不大，且不在籍選票尚未統計。

對於長島不見「藍色浪潮」，當地多名華裔居民表示並不意外；居住在長島納蘇郡的周薇，3日投下自己的一票，她表示，自己並不贊同民主黨的政策，尤其看到郡府的遊民所計畫以及日益增加的地稅，她選擇共和黨的民選官員與總統候選人，「我希望保護中產階級利益」。

納蘇郡華裔居民張國棟表示，投票選出總統與其他民選官員，旨在選出一個代表自己利益的代表，並不是買彩票，看哪方的勝算大；四年前把選票投給當時政治素人川普的他，當日仍堅持這一決定，而在地區官員的投票中，他選擇了民主黨溫和派蘇奧齊。

張國棟表示，近年來長島的華裔居民參政議政的熱情高漲，尤其在今年的投票中，不少華裔申請成為投票站工作人員；但他也指出，這次選舉也引發華裔社區的爭執，許多民眾因政見不同而「決裂」，他不希望看到這種「裂痕」產生，呼籲選民保持理性態度。