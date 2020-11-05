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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

南布碌崙、北皇后區 翻紅在望

記者顏潔恩黃伊奕朱蕾／紐約報導
弗朗特斯(左)、蘇斯卡其(右)。（取自候選人競選網站）
弗朗特斯(左)、蘇斯卡其(右)。（取自候選人競選網站）

今年布碌崙(布魯克林)南區的公職選舉，多個原本由民主黨掌控的職位，包括國會眾議員、州參議員和州眾議員，都將被共和黨候選人拿下，整個選區被「翻紅」；皇后區東北部州眾議會第26選區也可能「翻紅」。

代表布碌崙貝瑞吉和史泰登島的現任民主黨第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)、第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)在點票結果中均落後共和黨候選人，雖然他們相繼表示，要待不在籍選票統計完畢，不得到最終結果就不會承認敗選；但是當前的票數差距，預示著很難翻盤。

選區涵蓋貝瑞吉、戴克高地和康尼島等地的州眾議會46選區，恐將成為布碌崙南區又一個翻紅選區，現任民主黨籍州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)落後共和黨籍挑戰者蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)近3000票，雖然不在籍選票仍未清點，但已很難扭轉。

羅斯上屆爆冷打敗前國會眾議員鄧諾允(Dan Donovan)，此次面對共和黨籍州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的挑戰；根據截至4日的選票統計，羅斯得票率為42.1%；瑪麗奧得票率為57.9%，3萬7000多張票的優勢，可篤定贏下該席位。

瑪麗奧宣布勝選後，羅斯不承認敗選，表示大量未計的不在籍選票可能推翻結果，他說：「每張選票都必須算在內，不到最後我們都不知道最終贏家是誰」。

在上屆選舉中打敗資深共和黨籍前州參議員高頓(Marty Golden)的郭納德(Andrew Gounardes)，此次成績卻不及毫無政治背景的商人布魯諾(Vito Bruno)，點票結束時，布魯諾以4萬621票戰勝3萬4586票的郭納德，得票率為54%對比46%。郭納德落後的4850票，只能靠不在籍選票翻盤，但希望渺茫。

州眾議會46選區共和黨籍挑戰者蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)獲得近1萬8000張選票，得票率為54%，領先現任州眾議員弗朗特斯；蘇斯卡4日自行宣布獲勝，弗朗特斯則稱仍有1萬6000張不在籍選票未清點，「可能幾天內都不會有結果。」

皇后區東北部州眾議會第26選區也可能「翻紅」，共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)有望戰勝競選連任的民主黨州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，成為該選區幾十年來首位共和黨州眾議員；排除不在籍選票，布朗斯汀截至4日落後薩克洛斯近1800票。

布朗斯汀目前落後對手。(取自州議會網站)
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薩克洛斯的得票數目前領先。(取自薩克洛斯競選網站)
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無政治背景的布魯諾(左)在昨晚的開票成績中領先郭納德(右)。(候選人辦公室提供)
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瑪麗奧(中)以三萬張票遙遙領先可篤定挺進國會。(本報檔案照)
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