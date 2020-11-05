朗斯曼任州府新職 市議員出缺

朗斯曼(右)4日赴州府就任新職，擔任納稅人保護小組第一特別顧問的職位，他的市議員職位將空缺。(本報檔案照)

市議員朗斯曼(Rory Lancman)4日赴州府奧伯尼就任新職，擔任州政府納稅人保護小組第一特別顧問，這意味著華裔居民日益增多的第24選區市議員職位將空缺，將面臨新一輪的特殊選舉。

根據州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室消息，朗斯曼將代表住戶與商戶與電力、煤氣等能源公司爭取權益，以解決能源公司在過去幾年內，在風暴等自然災難後，出現大面積且長時間的停電事故。

葛謨批評能源公司以這種方式控制紐約，「霸凌」消費者的合法權益；對此，朗斯曼表示，他十分期盼接受這份新工作，尤其今年8月電力公司的停電風波，讓他希望盡快幫民眾發聲，「每一次風暴過後，紐約居民都將面臨大規模的停電」。

朗斯曼表示，接任這個職位並非擔心本屆市議員到任而謀求新工作，而是州長辦公室主動向他伸出橄欖枝，他才接受這個新使命；他4日離開皇后區 辦公室，前往州府的曼哈頓和長島平原(Plainview)辦公室工作，「我被這份工作的意義所吸引」。

在皇后區長大的朗斯曼今年51歲，他先後畢業於紐約市 立大學皇后學院和哥倫比亞大學法學院，擁有15年的律師經驗，當選第24選區市議員前，曾任第25選區的州眾議員 ，去年曾宣布參選皇后區地區檢察官職位，但在民主黨初選前放棄。

皇后區第24選區包括華裔居民日益增加的秋園、新鮮草原與牙買加莊園(Jamaica Estates)，已有八人宣布參加2021年的選舉，其中包括前市議員根納羅(Jim Gennaro)、律師斯坦利·雅頓(Stanley Arden)、義德(Soma Syed)與革新人士艾哈邁德(Moumita Ahmed)等。

朗斯曼前幕僚長、現任州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)表示，他有意參選這一職位；但朗斯曼稱，他目前不為任何人背書，也不排除日後再競選市議員。

代表市議會第31選區理查茲(Donovan Richards)當選皇后區區長後，他的市議員一職也將空缺，面臨特殊選舉。