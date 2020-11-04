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皇后區州眾議會第26選區 可能「翻紅」

記者朱蕾／紐約報導
布朗斯汀目前落後對手1791票。(取自州議會網站)
布朗斯汀目前落後對手1791票。(取自州議會網站)

皇后區東北部紐約州眾議會第26選區可能「翻紅」，共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)有望戰勝競選連任的民主黨州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，成為該選區幾十年來首位共和黨州眾議員。不在籍選票尚未開票，目前布朗斯汀落後薩克洛斯近1800票。

州眾議會第26選區涵蓋皇后區貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Dougalston)、白石鎮(Whitestone)等地，近些年華裔居民越來越多。3日親自投票的選票全部開出後，布朗斯汀的得票率為47.6%，票數比薩克洛斯少1791票。若布朗斯汀敗選，很可能是此次皇后區唯一沒能連任的州議員。

薩克洛斯在一份聲明中說，對於選舉結果保持謹慎的樂觀，「感謝選民的信任和支持，這是選區民眾一個徹底的勝利，需要新領袖的呼聲無比清晰。」

不過，目前選票並未全部統計完。市選舉委員會(Board of Elections)共收到該選區1萬4563張不在籍投票(absentee ballot)，其中約9200張來自民主黨選民，約1900張來自共和黨和保守黨選民；這些選票要到下周才會統計。

布朗斯汀的競選團隊表示，「在剩餘的選票統計完畢、所有選民的聲音被聽到後，我們相信布朗斯汀將會重返州議會。」

布朗斯汀在貝賽出生長大，2011年起擔任州眾議員，多次成功連任。薩克洛斯也在貝賽長大，他反對現金保釋改革，反對市長白思豪的反警政策，提倡稅務改革以及為州議員任期設限。

薩克洛斯的得票數目前領先。(取自薩克洛斯競選網站)
薩克洛斯的得票數目前領先。(取自薩克洛斯競選網站)

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