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新冠患者可親自投票 選民不安

記者金春香╱紐約報導
CDC表示新冠確診者也可親自到投票站投票。（記者金春香／攝影）
CDC表示新冠確診者也可親自到投票站投票。（記者金春香／攝影）

已經感染新冠病毒、並在進行隔離的選民是否可以去投票站投票？聯邦疾病防治中心(CDC)給出「可以」的答案，但這些人到達投票站後須主動告知工作人員，採取必要防範措施後，就可與其他人一樣在投票站親自投票；CDC此一說法令一些醫學專家和選民感到無法理喻，認為與防疫理念背道而馳。

CDC這一舉動令不少公共衛生領域人士感到震驚，表示其指南再次誤導大眾，也悖離人們數月來所接受的醫學和科學建議。選民無法獲知投票站有其他選民是新冠肺炎確診者，但染疫風險顯然讓投票者不安。

CDC在日前發布的投票指南中表示，無論是感染新冠還是與確診者密切接觸而正在隔離的選民，仍可以行使投票權，只要按照投票站和選民指南要求，就可安全進行現場投票。

CDC要求，患者或正在隔離的選民到達投票站後，要讓工作人員了解他們的情況，並須全程配戴口罩，與他人保持至少六呎距離，在投票前後要洗手或使用乾洗手液，且最好自己準備口罩和筆，盡量減少與工作人員接觸。

一些選民表示，川普政府領導下，CDC從疫情爆發起就頻頻發布令人大跌眼鏡的指南，讓人失望。

已於上周末通過提前投票投給白登的華裔選民胡琪玲說，看到CDC發布的指南後，她慶幸自己已經通過選票表達心聲，在川普不斷試圖抹滅疫情嚴重性的情況下，美國重要的疾病預防部門也頻頻給出與基本常識向左的指南，讓她對當下的美國十分失望。

CDC表示新冠確診者也可親自投票，醫界人士表示此舉令人震驚。（推特截圖）
CDC表示新冠確診者也可親自投票，醫界人士表示此舉令人震驚。（推特截圖）

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