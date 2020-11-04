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民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

理查茲當選皇后區區長 華裔尹導雖敗猶榮

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(右)當選成為新任皇后區區長。(取自理查茲推特)
理查茲(右)當選成為新任皇后區區長。(取自理查茲推特)

根據3日晚10時20分開出88.58%選票，皇后區民主黨候選人、市議員理查茲(Donovan Richards)以 67.89 %得票率、32萬7933票絕對優勢擊敗共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)與赤龍黨候選人尹導，他承諾，將為皇后區爭取最大利益，確保市府在皇后區事實計畫前，充分聽取社區的聲音。

理查茲於3日晚在線上慶功晚宴上表示，新冠疫情重創皇后區，從艾姆赫斯特到他的選區遠洛克威(Far Rockaway)，大量居民因染疫失去生命，尤其在少數族裔社區，民眾的生活被病毒打亂；他誓言，將打造一個平等的社區，讓每一個族裔的孩子都獲得平等的教育資源。

當日上午，理查茲出現在公立164小學投票站前，他說，這次選舉與眾不同的是，他的父親老理查茲去年剛成為公民，在提前投票中，父親大排長龍，投下其人生中的第一票；他說，爭取父親這一票來之不易，因為自己在高中時常製造麻煩，十分努力的遊說父親才爭來這寶貴的一票。

對於這次勝利，理查茲充滿自信，在6月23日民主黨黨內初選獲勝後，他就放慢的籌集經費速度，目前共花費了110萬元競選基金；相較之下，自今年9月起，阿里奧拉與尹導在這場競選中，都獲得了比理查茲高出10萬元的相對基金。

本次皇后區區長選舉中，唯一的華裔候選人尹導3日表示，他明知實力懸殊，仍希望堅持參選，讓更多人看見華裔參政的身影，並向更多人表達自己的政治觀點，不排除日後競選其他公職的可能。

現年50歲的理查茲，2013年當選紐約市議員，代表市議會第31選區，涵蓋洛克威海灘(Rockaway Beach)、遠洛克威(Far Rockaway)、牙買加、霍華灘(Howard Beach)與甘迺迪國際機場(JFK)等，2017年他成功連任，並擔任市議會規畫與特許經營(Zoning and Franchises)委員會主席。

理查茲是市議會公共安全委員會主席，支持削減警務經費，他未來計畫著重改善皇后區公共安全、區域建設以及環境保護；他承諾，當選後將實現皇后區社區委員多元化，擴大皇后區東部的公共交通，進行參與性預算，並改革自認為帶有「族裔偏見」的財產稅。

理查茲(講話者)當選成為新任皇后區區長。(擷取自直播視頻)
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