我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

記者朱蕾／紐約報導
劉醇逸擊敗擊敗共和黨對手，成功連任州參議員。(取自州參議會網站)
劉醇逸擊敗擊敗共和黨對手，成功連任州參議員。(取自州參議會網站)

華裔國會眾議員孟昭文和紐約州參議員劉醇逸，3日大選均擊敗各自的共和黨對手，成功連任。不過，華人居民較多的皇后區東北部州眾議會第26選區競選連任的州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)得票率少於挑戰者、共和黨候選人薩克洛斯近3%，很可能連任失敗。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)，茲米奇是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席；3日晚開出79%的選票後，孟昭文以62.8%的得票率鎖定勝局。

紐約州參議會第11選區參議員劉醇逸的對手是共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)，在開出82%的選票後，劉醇逸獲得58%的選票，他當晚宣告勝選，並表示，「很榮幸能夠作為州參議員服務民眾，感謝選民的信任及為我投票，讓我能夠連任，我會繼續夜以繼日的為社區和民眾爭取利益。」

選區覆蓋法拉盛的三位紐約州議員，此次沒有對手，因此成功連任，包括州參議會第16選區參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)，她1999年起擔任州參議員，一直連任至今；州眾議會第25選區眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及州眾議會第40選區眾議員金兌錫(Ron Kim)，兩人都是於2012年贏得選舉後上任，之後三次連任。

金兌錫3日晚舉行線上慶功宴，感謝選區民眾持續的支持，並表示，「為了社區的福祉，我們還有很多要做，包括教育、醫療照顧、住房、交通等，特別是對耆老、移民、工薪、貧困家庭等弱勢群體，我會在州府為社區奮鬥，同時需要社區的支持、建議與合作。」

兩年前爆冷勝出的紐約州第14選區國會民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)今年首次競選連任，面對兩名對手，她贏得約70%的選票，成功連任。

不過，華人居民較多的長島納蘇郡和皇后區東北部紐約州國會第三選區選情焦灼，在本稿截稿時，選票開出的45%，競選連任的民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)領先共和黨對手桑托斯(George Santos)6.7%，自由黨候選人拉賓(Howard Rabin)得票率不到1%。蘇奧齊2016年當選國會眾議員，2018年擊敗共和黨對手成功連任。

覆蓋皇后區白石鎮、貝賽等地的州眾議會第26選區，競選連任的州眾議員布朗斯汀很可能不敵對手、共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；在98.82%的選票開出後，布朗斯汀得到48.1%的選票，落後薩克洛斯2.6%。

孟昭文3日在法拉盛呼籲民眾為總統民主黨候選人白登投票。(取自孟昭文推特)
孟昭文3日在法拉盛呼籲民眾為總統民主黨候選人白登投票。(取自孟昭文推特)
孟昭文擊敗共和黨對手，成功連任國會眾議員。(取自國會網站)
孟昭文擊敗共和黨對手，成功連任國會眾議員。(取自國會網站)
金兌錫舉行線上慶功宴，感謝社區的支持。(視頻會議截圖)
金兌錫舉行線上慶功宴，感謝社區的支持。(視頻會議截圖)

編輯推薦

紐約州 眾議員 共和黨

上一則

布碌崙州眾議員寇頓 無懸念連任成功

下一則

理查茲當選皇后區區長 華裔尹導雖敗猶榮

延伸閱讀

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」
努力保衛SHSAT 劉醇逸獲居民聯盟背書

努力保衛SHSAT 劉醇逸獲居民聯盟背書

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加
孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票

孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票
孟昭文、趙美心、宗毓華、關穎珊 促亞裔支持白登

孟昭文、趙美心、宗毓華、關穎珊 促亞裔支持白登
共和黨娜紅牡競選州參議員 挑戰劉醇逸

共和黨娜紅牡競選州參議員 挑戰劉醇逸

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙