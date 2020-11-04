孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

劉醇逸擊敗擊敗共和黨對手，成功連任州參議員。(取自州參議會網站)

華裔國會眾議員 孟昭文和紐約州 參議員劉醇逸，3日大選均擊敗各自的共和黨 對手，成功連任。不過，華人居民較多的皇后區東北部州眾議會第26選區競選連任的州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)得票率少於挑戰者、共和黨候選人薩克洛斯近3%，很可能連任失敗。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)，茲米奇是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人和主席；3日晚開出79%的選票後，孟昭文以62.8%的得票率鎖定勝局。

紐約州參議會第11選區參議員劉醇逸的對手是共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)，在開出82%的選票後，劉醇逸獲得58%的選票，他當晚宣告勝選，並表示，「很榮幸能夠作為州參議員服務民眾，感謝選民的信任及為我投票，讓我能夠連任，我會繼續夜以繼日的為社區和民眾爭取利益。」

選區覆蓋法拉盛的三位紐約州議員，此次沒有對手，因此成功連任，包括州參議會第16選區參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)，她1999年起擔任州參議員，一直連任至今；州眾議會第25選區眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及州眾議會第40選區眾議員金兌錫(Ron Kim)，兩人都是於2012年贏得選舉後上任，之後三次連任。

金兌錫3日晚舉行線上慶功宴，感謝選區民眾持續的支持，並表示，「為了社區的福祉，我們還有很多要做，包括教育、醫療照顧、住房、交通等，特別是對耆老、移民、工薪、貧困家庭等弱勢群體，我會在州府為社區奮鬥，同時需要社區的支持、建議與合作。」

兩年前爆冷勝出的紐約州第14選區國會民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)今年首次競選連任，面對兩名對手，她贏得約70%的選票，成功連任。

不過，華人居民較多的長島納蘇郡和皇后區東北部紐約州國會第三選區選情焦灼，在本稿截稿時，選票開出的45%，競選連任的民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)領先共和黨對手桑托斯(George Santos)6.7%，自由黨候選人拉賓(Howard Rabin)得票率不到1%。蘇奧齊2016年當選國會眾議員，2018年擊敗共和黨對手成功連任。

覆蓋皇后區白石鎮、貝賽等地的州眾議會第26選區，競選連任的州眾議員布朗斯汀很可能不敵對手、共和黨候選人薩克洛斯(John Sakelos)；在98.82%的選票開出後，布朗斯汀得到48.1%的選票，落後薩克洛斯2.6%。