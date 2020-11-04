華埠選民投票熱情高 仍有選民未註冊就來投票

孫逸仙中學投票率高於往年大選。（記者和釗宇/攝影）

大選日到來，華埠 選民投票 積極；儘管兩投票站進展順利，仍有一些華裔 選民未註冊就來投票，也有選民對投票流程不清楚，不知到底選誰。

孔子大廈投票站站長王素馨表示，投票站早6時開門就迎來長隊，隊伍一度排到包厘街口，而投票站因為內部桌椅布局為準備妥當，推遲了十分鐘開門；因為人太多，投票站內一度無法保證社交距離；但到上班時間過後，投票人流減少，基本不用排隊。

這也是王素馨第一次擔任投票站站長，她此前一直在投票站擔任翻譯；她表示，孔子大廈投票站共有25到30名工作人員，準備了超過十位翻譯；數據顯示，投票截止時，孔子大廈收到1002張選票，其中有668人投票給白登，307人投給川普。

投票站翻譯蔡小廷說，儘管大選日來投票站的人數和以往大選相比稍微減少，但也許更多人參加了提前投票和不在籍投票；他說，來投票的選民有95%的選民是華裔，其中大部分是居住在孔子大廈和的老人，「來這裡投票的年輕人不多，年輕人可能都去參加了提前投票。」

社區人士劉林劍虹則作為義工協助紐約中華總商會和Rethink NYC，在孔子大廈投票站外給已投完票的民眾發放免費食物，截至晚6時已發放700餘份，也為進場投票的選民分發口罩；她表示，本次華裔選民的熱情比以前高很多，不光是大選日，也有很多華裔參加提前投票，「而且今年也有很多年輕人在投票站工作，希望這些年輕人以後更多參與政治。」

孫逸仙中學投票站站長伯姆德斯(Lillian Bermudez)表示，截至下午6時，已有近700人前來投票，與前一次大選投票站關閉時數量相當，「大家對這次選舉非常認真，投票率一定高於以往」；她表示，投票站準備了五名中文翻譯，華裔選民不會因為語言問題遇到投票困難，也有不少選民帶親友過來輔助翻譯；不過，投票站翻譯陳小姐表示，仍有一些華裔選民沒有註冊就前來投票。

另一名翻譯李艾琳則表示，大部分選民來投票時已經胸有成竹，但也有人不知道選誰，還有人對選舉的職位不了解或總統選舉不關心，只說「我要選牛姑娘(尋求連任的州眾議員牛毓琳)，其他的我不管」，也有人完全看不懂選票，不指導怎樣填選票；「但不管怎樣，今年華人選民非常多，我感到很高興。」

台山寧陽會館主席曾偉康也作為五分局輔警加入維持治安的隊伍，他自下午1時開始就帶領隊伍在華埠各投票站巡視；他表示，自己已經郵寄不在籍選票，因此大選日沒有投票；「儘管有些投票站發生了川普支持者威脅選民的事件，但是華埠周邊投票站運轉正常，沒發現任何問題。」