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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

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關心健保 華埠百歲耆老拄拐杖投票

記者顏嘉瑩朱蕾╱紐約報導
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工發現，今年有更多耆老因關心健保問題，出來投票。(記者顏嘉瑩/攝影)

醫療健保議題讓不少華裔耆老選民出來投票，與往年相比，今年有更多耆老選民，連高齡90幾甚至上百歲的耆老，也都積極參與投票。面對主張反對歐記健保的川普，支持歐記健保的白登曾在選前的造勢活動上，承諾當選後將以照顧家人的方法，擴及弱勢族群，在曼哈頓華埠130小學投票站的華裔志工邵玉國表示，大選當日明顯看到更多華裔耆老選民出來投票。

「他們很多連走路都有困難，必須撐著拐杖、靠家庭護理員的攙扶才能到投票站，還有高齡90歲、上百歲的選民，健保議題與他們關係密切，因此催了不少票。」

邵玉國說，因為此次選舉除了選總統，還有不少州級職位需投票，一張選票要印上眾多候選人名字，讓這些耆老選民看不清楚選票上的名字，只能靠志工逐個將候選人名字念給選民聽，才能順利投票。

過去六、七年均在該投票站服務的邵玉國說，今年選舉是他看到最多華裔耆老出來投票的一次，一早就有不少選民排在門口等待進入投票。

皇后區法拉盛的華裔耆老王厚德移民美國20餘年，3日他在法拉盛的投票站投出來美後的第一張選票，他說，「我此前幾乎不關心政治，但是這四年來，我對川普總統的所作所為非常不滿，一定要用選票發出我的聲音，希望川普連任失敗。」

75歲的王厚德是一名藝術家，約六年前入籍成為美國公民，由於3日是他第一次在美投票，不太了解投票程序，他說，「我不知道應該在哪裡投票，得知家附近的公立20小學有投票站，就帶著身分證件過來」，投票站工作人員查詢後，告知他應該在兩個街區遠的189初中投票站投票。

王厚德說，他來美後，和很多華人一樣，不關心政治，此前也從未參與過投票，「一直覺得政治對我們的生活沒什麼影響，但這四年來，特別是今年爆發新冠疫情以後，越發覺得川普不具備當總統的能力和素養，所以這次我特意來投票，就是要投給白登(Joe Biden)。」

他也說，「雖然知道我這一票微不足道，但這票代表了我的態度和聲音，我要盡一份力把川普選下去。」

志工在華裔耆老旁協助投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
志工在華裔耆老旁協助投票。(記者顏嘉瑩/攝影)
投票站工作人員正在幫王厚德(右一)查詢他的投票信息。(記者朱蕾/攝影)
投票站工作人員正在幫王厚德(右一)查詢他的投票信息。(記者朱蕾/攝影)

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