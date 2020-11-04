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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

川粉現身布碌崙多個投票站 涉威脅選民、違規拉票

記者顏潔恩╱紐約報導
川普支持者將車子停在限制區域外的地方，警員因此未採取行動。(取自推特)
川普支持者將車子停在限制區域外的地方，警員因此未採取行動。(取自推特)

布碌崙(布魯克林)多個選民投票站3日被爆出一群川普支持者在限制區域內進行違規拉票活動，並威脅選民「我會把你打到送進醫院」；轄管當地的市警72分局出動多名警員到場協調，但未採取任何行動，引起部分選民不滿。

3日早上10時開始，一群未戴口罩的川普支持者駕駛掛著「支持川普」旗子的轎車上街頭，布碌崙選民指出在日落公園公立88中學、南區班森賀177小學、接近羊頭灣的238小學等投票站見過這批人；他們涉嫌違反選舉局限定的投票站100呎內不可拉票的規定，其他選民出聲提醒時，他們還態度囂張，朝選民比中指、厲聲謾罵。

接到報警後，市警72分局警員抵達88中學投票站進行協調，後來警員鑑定川普支持者的車子並沒有停在限制區域內，不算影響投票活動而未採取行動；後來其中一名川普支持者與選民當街對罵起來，警員試圖熄滅兩人怒火，爭執仍持續近一小時後才結束。

有選民指出，川普支持者在警員在場時對著選民說「我會把你打送進醫院」，故意挑釁引發肢體衝突，但警員只是擋在兩人之間，對川普支持者的威脅毫無作為。

日落公園市議員候選人之一的華裔胡安行當時也在現場目睹這一幕，表示川普支持者在路邊用言語威脅和騷擾路人，警方卻毫無行動；但之前提前投票時，義工在紅鉤區(Red Hook)的投票站向選民派發咖啡，就被視作拉票，警員還當場沒收所有防護用品，兩者對比非常不公平。

「當明天太陽升起時，我們依然會是鄰居，請不要忘記這一點」，市議員紀思庭(Justin Brannan)也在社交媒體上呼應，希望各黨支持者都要抱持和平的態度。

成為選民後第二次投票的華人家希表示，「川普不適合代表美國，他在許多課題上傳達負面的想法」，因此他把票投給民主黨白登。當天需要上班、特別抽空出來投票的家希，早上9時多抵達位於7大道43街的投票站，不到十分鐘便完成投票；家希說，這次選舉對她而言尤其重要，雖然明白有些華人選民不支持左翼民主黨，擔心其極端政策威脅自身權益；但她覺得川普四年來的表現令人失望，再三考量下認為不想川普繼續執政的意願大於一切。

布碌崙日落公園7大道投票站。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園7大道投票站。(記者顏潔恩/攝影)
45. 華人選民家希認為川普不適合代表美國，再三衡量下投給白登。(記者顏潔恩/...
45. 華人選民家希認為川普不適合代表美國，再三衡量下投給白登。(記者顏潔恩/攝影)
46. 川普支持者涉嫌到布碌崙各投票站拉票，並惡言威脅選民。(取自推特)
46. 川普支持者涉嫌到布碌崙各投票站拉票，並惡言威脅選民。(取自推特)

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