川白投誰？華裔夫妻開家庭辯論會

華裔家庭針對投票給誰在家舉行了辯論會。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)的趙麥克(Mike Zhao)去年成功入籍，作為家中唯一可以投票 的成員，一家人針對總統投票給誰舉行了家庭辯論會之後，他3日清晨排隊代表全家將神聖一票投出。

趙麥克當日一早前往布碌崙貝瑞吉投票站投票，他表示自己去年才成為公民，這是他第一次參加投票，十分激動；作為家中唯一入籍的成員，他認為這一票應該代表全家意見，還為了投票給川普 還是白登 和太太爭論了好幾個月，「太太支持白登，我想投給川普。」

趙麥克在接受本報記者採訪時表示，他和很多華裔家庭一樣，雖然對川普過去執政表現不滿意，但是擔心民主黨太左，「我們在美華裔大部分是中產階級，辛苦工作努力繳稅，是典型好市民，卻總是成為左傾民主黨政治犧牲品」；而她太太則非常擔心川普繼續執政，中美關係繼續惡化，「她不斷跟我嘮叨中美關係緩和、移民政策放鬆，對整個家庭的重要，我耳朵都快起繭子了。」

投票前一晚，趙麥克和太太開會再次討論，趙麥克決定尊重太太的意見投票給白登，「雖然紐約是深藍州，投票給誰相信不會改變結果，但是我們還是很重視這一次投票機會，這不僅代表我們在美國行使的權力，也是表達我們不願意再成為政治犧牲品的態度。」

在長島納蘇郡大頸(Great Neck)，從事金融工作的華裔選民陳林深，上午7時多抵達位於羅素花園的投票站，推門而入，五分鐘就完成投票。他原打算投票給川普，但在最後一刻改了主義，投給了白登。

陳林深解釋說，他從不認同川普的抗疫態度，但左傾的民主黨也讓他擔憂，不過在圈選候選人的一剎那，他決定還是給白登一個機會，「畢竟他是民主黨的溫和派，不是那麼激進」；對於在最後時刻放棄川普，他說，「其實他在內政和外交上做了很多實事，應該肯定，不能抹煞，但是抗擊新冠疫情，他的表現太差了」。