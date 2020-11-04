我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

華裔爭搶頭香 陳家齡如願投第一 何穎之日出前到投票站

記者顏嘉瑩╱紐約報導
過去選舉時陳家齡總是排第二，今年他不服氣、誓言搶下第一，在天亮前就到現場，果然讓他如願搶下頭香。(陳家齡提供)
過去選舉時陳家齡總是排第二，今年他不服氣、誓言搶下第一，在天亮前就到現場，果然讓他如願搶下頭香。(陳家齡提供)

今年大選選情緊張，華裔選民也積極用選票發聲，3日在曼哈頓華埠有不少民眾選在投票站6時開門前，就到門口排隊投票，深怕愈晚人龍將愈長；前幾年每次投票都排第二，居住在曼哈頓華埠的華人陳家齡3日早上5時多天亮前就到投票站排隊，終於讓他搶下頭香。

陳家齡表示，3日他在5時40分就到位於巴士打街(Baxter St.)的公立第130小學排隊，等到6時投票站開放後，在他的身後已經約有100名選民站在隊伍中等待進入投票，人潮也已排到喜士打街(Hester St.)；會想要這麼早前往排隊，陳家齡說在過去幾年中，每次投票他都是排第二，今年不服氣、誓言搶下第一，在天亮前就到投票站。

積極參政的陳家齡表示，在過去40多年間，從未見過華埠居民在一早就趕到投票站排隊、投下神聖的一票，顯示此次華人的積極。「我花了約十分鐘投票，出來之後還有30個人在排隊進入投票站」，陳家齡說，此次的總統大選對選民及國家的未來非常重要，他也很開心看到有這麼多華裔選民來投票。

華人何穎之前一日就做好保暖準備，3日在日出前她就前往位於中央街(Centre St.)100號的投票站排隊，不過原本應該在6時就準時開門的投票站，由於機器故障，直到半個小時後才開放民眾入內，何穎之在7時40分左右才完成投票。

何穎之說，出投票站後發現已經出現排隊人龍，人潮一路從中央街排到白街(White St.)轉角；不過她也說，雖然得早起投票、在寒冷溫度下排隊，不過能夠透過選票發聲、表達華人意見仍相當重要。

大選之日選民情緒高張，華埠投票站一早就有不少選民前往投票。(讀者房飛提供)
大選之日選民情緒高張，華埠投票站一早就有不少選民前往投票。(讀者房飛提供)
大選之日選民情緒高張，華埠投票站一早就有不少選民前往投票。(讀者房飛提供)
大選之日選民情緒高張，華埠投票站一早就有不少選民前往投票。(讀者房飛提供)

編輯推薦

投票 華人 華埠

上一則

關心健保 華埠百歲耆老拄拐杖投票

下一則

川白投誰？華裔夫妻開家庭辯論會

延伸閱讀

全美首家LGBTQ酒吧投票站 有中文服務

全美首家LGBTQ酒吧投票站 有中文服務
川普支持者現身布魯克林多個投票站 涉違規拉票

川普支持者現身布魯克林多個投票站 涉違規拉票
關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍
「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作

「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作
法拉盛投票站開門前已見排隊人潮 午後逐漸恢復平靜

法拉盛投票站開門前已見排隊人潮 午後逐漸恢復平靜
搶頭香！他天未亮赴投票所排隊

搶頭香！他天未亮赴投票所排隊

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大