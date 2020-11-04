華裔爭搶頭香 陳家齡如願投第一 何穎之日出前到投票站

過去選舉時陳家齡總是排第二，今年他不服氣、誓言搶下第一，在天亮前就到現場，果然讓他如願搶下頭香。(陳家齡提供)

今年大選選情緊張，華裔選民也積極用選票發聲，3日在曼哈頓華埠 有不少民眾選在投票 站6時開門前，就到門口排隊投票，深怕愈晚人龍將愈長；前幾年每次投票都排第二，居住在曼哈頓華埠的華人 陳家齡3日早上5時多天亮前就到投票站排隊，終於讓他搶下頭香。

陳家齡表示，3日他在5時40分就到位於巴士打街(Baxter St.)的公立第130小學排隊，等到6時投票站開放後，在他的身後已經約有100名選民站在隊伍中等待進入投票，人潮也已排到喜士打街(Hester St.)；會想要這麼早前往排隊，陳家齡說在過去幾年中，每次投票他都是排第二，今年不服氣、誓言搶下第一，在天亮前就到投票站。

積極參政的陳家齡表示，在過去40多年間，從未見過華埠居民在一早就趕到投票站排隊、投下神聖的一票，顯示此次華人的積極。「我花了約十分鐘投票，出來之後還有30個人在排隊進入投票站」，陳家齡說，此次的總統大選對選民及國家的未來非常重要，他也很開心看到有這麼多華裔選民來投票。

華人何穎之前一日就做好保暖準備，3日在日出前她就前往位於中央街(Centre St.)100號的投票站排隊，不過原本應該在6時就準時開門的投票站，由於機器故障，直到半個小時後才開放民眾入內，何穎之在7時40分左右才完成投票。

何穎之說，出投票站後發現已經出現排隊人龍，人潮一路從中央街排到白街(White St.)轉角；不過她也說，雖然得早起投票、在寒冷溫度下排隊，不過能夠透過選票發聲、表達華人意見仍相當重要。