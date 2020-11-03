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朗斯曼4日赴任州府 第24選區市議員空缺

記者牟蘭／紐約報導
朗斯曼(右)4日赴州府就任新職，擔任納稅人保護小組第一特別顧問的職位，他的這一決定意味著華裔日益增加的第24選區市議員職位將空缺。(本報檔案圖)
朗斯曼(右)4日赴州府就任新職，擔任納稅人保護小組第一特別顧問的職位，他的這一決定意味著華裔日益增加的第24選區市議員職位將空缺。(本報檔案圖)

市議員朗斯曼(Rory Lancman)4日赴州府就任新職，擔任納稅人保護小組第一特別顧問的職位，他的這一決定意味著華裔居民日益增加第24選區的市議員職位將空缺，面臨新的一輪特殊選舉。

根據州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室消息，朗斯曼將代表住戶與商戶與電力、煤氣等能源公司爭取權益，以解決能源公司在過去幾年內，在風暴等自然災難後，出現大面積且長時間的暫停服務事故。

葛謨批評能源公司以這種方式控制紐約，「霸淩」消費者的合法權益；對此，朗斯曼表示，他十分期盼接受這份新工作，尤其今年8月電力公司的停電風波，讓他希望盡快幫民眾發聲，「每一次風暴過後，紐約居民都將面臨大規模的停電」。

朗斯曼表示，這個職位並非自己擔心本屆市議員到任，所謀求新工作，而是州長辦公室主動向他伸出橄欖枝，他才接受這個新使命；他從4日開始，離開皇后區的辦公室，搬移至州府的曼哈頓與長島平原(Plainview)辦公室工作，「我被這份工作的意義所吸引」。

在皇后區長大的朗斯曼，今年51歲，他畢業於紐約市立大學皇后學院和哥倫比亞大學法學院，曾有15年的律師經驗，當選第24選區的市議員前，他曾任第25選區的州眾議員，去年曾宣布參選皇后區地區檢察官職位，但在民主黨黨內初選前宣布放棄，轉而支持現任皇后檢察官長凱茲(Melinda Katz)。

皇后區第24選區包括華裔居民日益增加的秋園、新鮮草原與牙買加莊園(Jamaica Estates)，已有八人宣布參選2021年的選舉，其中包括前市議員根納羅(Jim Gennaro)、律師斯坦利·雅頓(Stanley Arden)、義德(Soma Syed)與革新人士艾哈邁德(Moumita Ahmed)等。

朗斯曼前幕僚長、現任州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)也表示，他有意參選這一職位；但朗斯曼稱，他目前並不為其中任何一人背書，也不排除日後再競爭市議員的職位。

除了第24選區外，代表市議會第31選區理查茲(Donovan Richards)當選皇后區區長後，該區的市議員一職也將空缺，面臨特殊選舉。

皇后區 紐約市 眾議員

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