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普選面對鄭永佳挑戰 卡范納訪中華公所盼支持

記者顏嘉瑩／紐約報導
卡范納(中)2日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
卡范納(中)2日拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)

選區涵蓋曼哈頓華埠的第26選區州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，此次競選連任面對華裔共和黨候選人鄭永佳的挑戰；卡范納2日拜訪紐約中華公所，宣傳政見、爭取連任。

身為州參議會住房、建築和社區發展委員會主席的卡范納表示，正在推動提案，減少地稅以幫助受到疫情影響小企業主及房東，提案已獲多數支持，有望在下一會期通過。

該「新冠小商家復甦合約法案」(COVID-19 Small Business Recovery Lease Act)，允許紐約市制定地方法，鼓勵商業房東與租戶重新簽約，包括減少租金等以因應疫情後的變化，而這些重新簽署「復甦合約」的商業房東，則可享有地稅(real property taxes)減免優惠。

中華公所主席于金山說，華埠有許多店鋪是由僑團等非營利機構擁有，但是疫情讓租戶無法支付房租，連帶也讓經濟出現困難，若能夠通過提案，將對小房東有絕對助益。

對於華裔群體被忽略，卡范納則說，要讓主流社會聽到華裔聲音，最直接的就是透過選票發聲；他說，只有華裔積極投票，才能確保社區獲得足夠的資源。 

對城區監獄建案，卡范納認為市府從一開始就忽略社區意見，讓計畫內容「不合適」且「無法接受」，他表示，市府應該與社區討論，商討城區監獄未來。

卡范納表示，新冠小商家復甦合約法案提案已獲得多數支持，希望能在下一會期間通過。(...
卡范納表示，新冠小商家復甦合約法案提案已獲得多數支持，希望能在下一會期間通過。(記者顏嘉瑩/攝影)
卡范納2日拜訪中華公所，爭取連任。圖左至右為美東聯成公所代主席張鈞、卡范納、于金...
卡范納2日拜訪中華公所，爭取連任。圖左至右為美東聯成公所代主席張鈞、卡范納、于金山、紐約台山寧陽會館主席曾偉康。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔 房東 疫情

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