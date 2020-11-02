我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

雨水澆不熄熱情…提前投票最後一天 法拉盛排長龍

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛提前投票站外的人行道上，選民排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛提前投票站外的人行道上，選民排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)

1日的陰雨天沒有影響皇后區法拉盛選民的投票熱情，法拉盛市中心的提前投票站幾乎全天都有選民排隊等候入場投票，不過等候時間比前一日(10月31日)的短了很多；多名選民也表示，選擇最後一個提前投票日來投票，本希望能避開人潮。

1日下午，位於法拉盛市中心41大道上的提前投票站停車場裡和門外人行道上都有排隊的選民，井然有序等候入場投票，各族裔都有，華裔選民占很大比例。

剛投完票的華裔青年林凱文表示，大選當日他要上班，因此決定提前投票，「我了解到提前投票開始的前幾日，很多投票站大排長龍，所以選擇提前投票期的最後一日來投票，雖然還是要排隊，但等候時間比我預期的要短。」

林凱文在紐約出生長大，「自18歲以來，我沒有缺席任何一次投票，且都是到投票站投票；此次明顯感覺，選民的投票熱情高漲」，他說，「總統候選人，我投給了白登(Joe Biden)，雖然他不是民主黨參選人裡我最支持的人，但比現任總統好太多。」

華裔選民唐國鋒20多年前移民美國，此前參與過兩次大選投票，他表示，這是他首次在提前投票期投票，「我的女兒和女婿建議我不要等到大選日再投票，擔心那天投票民眾過多；今天等了大約20分鐘，由於我帶了快速通行籤(fast pass tag)，進去後過程很順利。」

法拉盛的提前投票站的停車場內，選民排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛的提前投票站的停車場內，選民排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)

投票 法拉盛 華裔

上一則

布碌崙華男 特意請假從外州趕回投票

下一則

中華公所追悼黃鼎明 「他很愛華埠」 一生回饋社區

延伸閱讀

法拉盛拉麵店戶外餐廳「暖心」改造 食客甘等2小時

法拉盛拉麵店戶外餐廳「暖心」改造 食客甘等2小時

連續12年…市警109分局聯合華商會發糖

連續12年…市警109分局聯合華商會發糖
顧雅明聯合法拉盛商改區 贈送商家口罩

顧雅明聯合法拉盛商改區 贈送商家口罩
娃娃屋（一○）

娃娃屋（一○）
避免疫情反彈 顧雅明聯合法拉盛商改區贈送1000個口罩

避免疫情反彈 顧雅明聯合法拉盛商改區贈送1000個口罩
法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%

法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州