雨水澆不熄熱情…提前投票最後一天 法拉盛排長龍

法拉盛提前投票站外的人行道上，選民排隊等候入場投票。(記者朱蕾/攝影)

1日的陰雨天沒有影響皇后區法拉盛 選民的投票 熱情，法拉盛市中心的提前投票站幾乎全天都有選民排隊等候入場投票，不過等候時間比前一日(10月31日)的短了很多；多名選民也表示，選擇最後一個提前投票日來投票，本希望能避開人潮。

1日下午，位於法拉盛市中心41大道上的提前投票站停車場裡和門外人行道上都有排隊的選民，井然有序等候入場投票，各族裔都有，華裔 選民占很大比例。

剛投完票的華裔青年林凱文表示，大選當日他要上班，因此決定提前投票，「我了解到提前投票開始的前幾日，很多投票站大排長龍，所以選擇提前投票期的最後一日來投票，雖然還是要排隊，但等候時間比我預期的要短。」

林凱文在紐約出生長大，「自18歲以來，我沒有缺席任何一次投票，且都是到投票站投票；此次明顯感覺，選民的投票熱情高漲」，他說，「總統候選人，我投給了白登(Joe Biden)，雖然他不是民主黨參選人裡我最支持的人，但比現任總統好太多。」

華裔選民唐國鋒20多年前移民美國，此前參與過兩次大選投票，他表示，這是他首次在提前投票期投票，「我的女兒和女婿建議我不要等到大選日再投票，擔心那天投票民眾過多；今天等了大約20分鐘，由於我帶了快速通行籤(fast pass tag)，進去後過程很順利。」