努力保衛SHSAT 劉醇逸獲居民聯盟背書

紐約市居民聯盟支持劉醇逸連任，左一為臧東慧，左二為黃友興。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 居民聯盟1日在法拉盛宣布支持州參議員劉醇逸競選連任，並感謝和讚揚劉醇逸為保衛紐約市特殊高中入學考試(SHSAT )所做的持續努力，希望他連任後，繼續為社區在州府發聲。

居民聯盟主席臧東慧表示，該聯盟成立以來，一直專注於紐約市的教育和安全，「2019年是我們保衛特殊高中入學考試最辛苦的一年，作為州參議會紐約市教育委員會主席，劉醇逸多次公開譴責市長白思豪和市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)忽視亞裔社區；在紐約五大區召開的SHSAT聽證會上，劉醇逸充分了解家長和學生的意見後，阻攔了特殊高中錄取標準改革提案在教育委員會的投票，成功保住SHSAT。」

臧東慧說，今年，SHSAT改革提案捲土重來，提案議員在3月、6月和10月三次企圖藉疫情原因取消特殊高中入學考試，還試圖改變紐約市中小學的一些入學制度；在整個過程中，劉醇逸一直主動和居民聯盟及其他教育維權組織積極溝通，並與多位議員共同致信市教育局 ，要求聽取民意。

居民聯盟成員黃友興表示，劉醇逸連續兩年在州議會力保SHSAT，且在皇后區大學點遊民收容所等華人關心的議題上，與社區民眾站在一起，「我們希望他連任」。

劉醇逸此次的對手是共和黨候選人娜紅牡(Elisa Nahoum)。此外，居民聯盟還支持法拉盛的州參議會第16選區參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)的州眾議員寇頓(William Colton)、州眾議會第26選區州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)等競選連任。