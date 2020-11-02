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聯合民主黨到華埠 呼籲民眾票投白登

記者和釗宇／紐約報導
國會眾議員梅隆尼表示，團結對美國至關重要。（記者和釗宇／攝影）
國會眾議員梅隆尼表示，團結對美國至關重要。（記者和釗宇／攝影）

大選日臨近，聯合民主黨司徒仲菁、社區領袖劉林劍虹和國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等，1日在曼哈頓華埠孔子大廈前集會，呼籲民眾踴躍投票，也為民主黨總統候選人白登等民主黨候選人助選拉票。

本次除了選舉總統，國會眾議員梅隆尼、維樂貴絲(Nydia Velazquez)、州參議員卡范納、州眾議員牛毓琳也將競選連任；劉林劍虹表示，投票對亞裔來說非常重要，只有投票才能發出聲音，「亞裔在民主黨的勝利中出一份力，讓社會清楚明白的聽到我們的聲音，我們希望民主黨重新奪回政權，我們應該有一個體面、政治、有榮譽感、誠實、注重公平和團結的政府。」

司徒仲菁則表示，這是很多人有生以來最重要的一次選舉，將決定美國的未來，「白登代表的民主黨才能為亞裔等少數族裔帶來更多的包容性，我們必須讓民主黨重新上台。」

梅隆尼則說，團結對美國至關重要，「不應該有所謂民主黨的美國還是共和黨的美國，這是所有人的美國，只有白登上台才能做到團結，才能為普通民眾帶來健保，並制定一個全國範圍內的防疫計畫，翻修基礎設施。」

卡范納說，華府該改換門庭了，用反華情緒製造分裂和種族歧視的川普政府必須終結，「他的政策讓華裔社區陷入種族歧視攻擊，我們需要一個能夠團結大家的領導人。」

聯合民主黨在曼哈頓華埠孔子大廈集會，為白登等民主黨候選人助選拉票。（記者和釗宇／...
聯合民主黨在曼哈頓華埠孔子大廈集會，為白登等民主黨候選人助選拉票。（記者和釗宇／攝影）

民主黨 美國 種族歧視

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