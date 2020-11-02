逾166萬紐約客提前投票 華埠投票站投票數為以往5倍

位於華埠的提前投票站，本次則有超過萬名選民投票，為以往提前投票量的五倍。（記者和釗宇／攝影）

為期九天的提前投票 1日結束，根據紐約市選舉局數據，有超過111萬選民參加提前投票，占全市註冊選民的20%；位於華埠 的提前投票站本次有超過萬名選民投票，為以往提前投票量的五倍。

市選舉委員會的數據顯示，共有111萬9056名選民參加提前投票，其中曼哈頓 投出23萬8581票，布朗士區15萬3079票，布魯克林37萬3270票，皇后區25萬83票，史泰登島10萬4043票；相比之下，2016年總統選舉的全市總投票量只有270萬。

選舉局還表示，已有110萬選民申請了不在籍投票，目前已回收了超過一半的不在籍選票；這意味著目前全市已有超過166萬選民已投票。

臨近曼哈頓華埠的提前投票站位於顯利街220號，這也是本次大選新增的提前投票點；該投票站站長克里斯迪亞尼(Thomas Cristiani)在此前的選舉中也擔任過提前投票站站長，他表示，該站已有超過1萬1000名選民前來投票，相比之下以往選舉的提前投票總共只有2000人左右，本次投票人數為往年的超過五倍，凸顯選民熱情高漲。

克里斯迪亞尼還說，本次提前投票進展順利，沒有遇到問題，只有第一天的排隊等待時間較長，最長達到二到三個小時，但是隨後幾天的排隊時間就縮短至一小時之內。

該投票站翻譯趙靜表示，華裔選民本次投票熱情高漲，她接待的選民中年齡最大的有96歲高齡，還有許多來美20年以上首次投票；她說，大部分選民在投票時沒有問題，絕大多數人來投票前都已經拿定主意。

趙靜表示，「作為華人社工，做這份工作本身非常有意義，我會對每個來投票的人說，盡量叫自己的親朋好友出來投票，這不僅是為了我們自己，而且是為了我們的下一代能夠有一個更好的未來，畢竟華人在美國仍然是弱勢群體。」