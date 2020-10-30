華裔耆老熱情高 冒雨提早投票

楊愛倫(左起)陪同史安娜與徐招娣前往法拉盛提早投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 連日陰雨，29日迎來強風與降雨，但並未澆滅華裔 耆老投票 的熱情，多名華裔長者攜翻譯、冒雨前往法拉盛的提早投票站；一名華裔耆老表示，38年前她一人帶兩個女兒來美打拚，當了多年「黑戶」，直到大女兒結婚才有移民身分，因此更珍惜投票權，當日冒雨堅持投票，希望選出能讓治安更好的總統。

影音來源：記者牟蘭

位於法拉盛41路131-01號的提早投票站，自24日開放以來，每日都迎來大量的選民；雖然29日迎來強降雨，但仍有不少華裔選民前來投票，其中包括78歲的史安娜和73歲的徐招娣，兩位耆老都請好友、前州眾議員楊愛倫當翻譯，進投票所投票。

史安娜說，1982年帶著兩個未成年女兒來美打拚，因沒有移民身分，她曾在首飾廠當工人，也當過打字員，還做過餐廳服務員，每一步都充滿艱辛；她說，直到大女兒結婚後幫她申請綠卡，來美19年才正式入籍。

2009年史安娜首次參與總統大選投票，將自己的選票投給前總統歐巴馬(Barack Obama)，四年前又投給喜萊莉(Hilliary Clinton)；她說，今年「黑人的命也是命」運動爆發後，她看到紐約等大城市打砸搶的新聞，決定把票轉投川普，支持比較保守的共和黨執政。

徐招娣說自己患有重病，是新冠肺炎的易感人群，但因目睹疫情高峰期慘況與頻發的辱華事件，讓她當日做好全副防疫武裝，用自己的選票發聲。

徐招娣說，她21年前從中國上海市移民紐約，2015年成為公民後，積極參與各級民選官員的選舉投票，尤其今年的選舉將決定未來四年總統人選，自己更不能缺席。

前州眾議員楊愛倫當日作為翻譯陪同兩名耆老投票，她說今年的總統大選中，紐約市首次開放提早投票站，幫助民眾避開人潮，參與選舉，獲得市民的空前支持；她說，除了當日的兩位耆老外，她日前還幫助87歲的章成華與88歲義工友人投票，更遇到94歲的華裔選民，稱讚華裔耆老投票熱情，「老人家認真投票難能可貴，是華人參政美好紀錄」。