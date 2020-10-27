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前華策會福壽老人中心主任王能 參選法拉盛市議員

記者朱蕾／紐約報導
王能宣布參選市議員，華人社團代表、社區領袖、商家、醫生、律師等到場支持。(記者朱蕾/攝影)
王能宣布參選市議員，華人社團代表、社區領袖、商家、醫生、律師等到場支持。(記者朱蕾/攝影)

前華人策畫協會(CPC)福壽老人中心主任王能26日正式宣布參選市議會法拉盛第20選區市議員，競選辦公室同日開幕；王能表示，「在法拉盛工作和生活33年，我熱愛且深入了解社區，更有服務的熱忱，相信能帶領法拉盛向更好發展。」

現年61歲的王能畢業於台灣的國立政治大學外交系，1984年來美留學，研究所畢業後進入華策會服務，隨後被派到法拉盛創辦第一間服務華裔耆老的老人中心，去年1月從老人中心退休；他擔任法拉盛農曆新年遊行的總指揮超過20年。

「過去30餘年，我見證了法拉盛的發展」，王能表示，「今年初新冠疫情襲擊整個美國，我們的社區也遭受前所未有的災難，在這非常時期，法拉盛需要一位有經驗的舵手，帶領社區走出困境、恢復繁榮。再三考慮後，我決定放棄我的退休生涯規畫，參選市議員。」

王能談其在小商業、治安、教育、住房和耆老服務方面的政見時表示，法拉盛的繁榮離不開小商業，疫情給小商業帶來重創，他當選市議員後，會極力向市府爭取低利貸款，以及合理的減少賦稅和罰單；「此外，市府不顧社區意見執行的緬街公車道計畫，是在已受疫情嚴重影響的法拉盛社區傷口撒鹽，我將強烈要求市府重新擬定方案。」

他說，法拉盛25學區的資優班長久以來只有小學沒有初中，他要盡全力爭取初中資優班，同時強烈反對紐約市特殊高中入學考試改革。

根據2019年紐約州主計長辦公室的統計，皇后區55歲以上人口占全區人口的27%，法拉盛更超過30%；王能表示，他將在辦公室成立專門服務年長者的工作小組，幫助社區年長者申請各項應得的福利、解決困難等，並要求市府興建更多老人公寓。

王能競選辦公室總顧問杜彼得表示，「法拉盛的市議員來自社區、了解華人文化非常重要，王能過去30多年的經歷和表現，我們能夠預見他是最合適的市議員人選。」

多名華人社團代表、社區領袖、商家、醫生、律師等到場支持王能參選。

目前已宣布參選此職位的還有州眾議員第40選區的紐約州民主黨委員會委員黃敏儀(Sandra Ung)、華裔電召車司機陳海靈，以及大法拉盛商會執行主任韓裔崔容準(John Choe)。

王能宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者朱蕾/攝影)
王能宣布參選法拉盛第20選區市議員。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 紐約州 老人中心

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