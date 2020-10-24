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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文與趙美心等批評川普抗疫失敗，以「中國病毒」方式甩鍋，激發種族仇恨，相反白登重視亞裔社區，投書中文媒體，展現對亞裔社區的尊重。(視頻截圖)
孟昭文與趙美心等批評川普抗疫失敗，以「中國病毒」方式甩鍋，激發種族仇恨，相反白登重視亞裔社區，投書中文媒體，展現對亞裔社區的尊重。(視頻截圖)

民主黨正、副總統候選人白登和賀錦麗競選團隊23日下午在紐約早鳥投票前一天，召集國會眾議員孟昭文、趙美心與逾十個亞裔社區代表等，為民主黨候選人催票；與會者批評川普抗疫失敗，以「中國病毒」方式甩鍋，激發種族仇恨，相反白登重視亞裔社區，投書中文媒體，展現對亞裔社區的尊重。

白登競選團隊組建之初就創立亞裔催票團隊，動員馬友友、楊安澤、關穎珊等亞裔名人，展開對12個關鍵搖擺州亞裔集中社區的「亞裔集合！」(AAPIs Assemble!)虛擬巴士競選活動，23日線上會議中邀請「鋼鐵俠」電影扮演Raza的巴基斯坦裔演員塔希爾(Faran Tahir)，向社區催票。

塔希爾作為特別嘉賓最先發言，他指責川普政府不尊重各族裔平等，並以黑人的命也是命活動舉例，認為川普並沒有給每一名民眾公平的權利；他提及三年前因川普政策，被迫讓545名未成年人與他們無證的父母分離，批評川普在前一日的總統競選最終辯論中未說明解決方案。

趙美心表示，在最終辯論中，川普並沒有讓她感到對新冠疫情的受害者有一點同情心，一如既往的甩鍋中國，把自己防疫的失利歸咎給別人；她重申，白登上任後，會尊重移民社區，不會重蹈強迫骨肉分離的悲劇重演。

孟昭文表示，川普每次公開宣稱「中國病毒」的言論傷害了亞裔社區，更激發種族仇恨案件的發生，而另一位候選人白登卻主動投書中文媒體「世界日報」，展現他對亞裔社區的尊重，希望傾聽亞裔選民的聲音。

作為華裔移民後代，孟昭文說，美國是移民國家，許多家庭的第一代都是從其他國家移民美國，呼籲亞裔選民投票，不要讓四年前民主黨的敗選再度上演。

當天會議還邀請華裔、日本裔、巴基斯坦裔、印度裔與韓裔等白登競選團隊發言，其中菲律賓裔代表布埃諾(Irene Bueno)表示，有大量的菲律賓裔移民來美後從事醫護工作，但在這次疫情中，因川普政府防疫失利，一度甚至沒為醫護提供口罩，導致許多人因此殞命，她希望民眾投票選出負責的總統。

亞裔 川普 白登

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