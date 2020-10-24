白登支持者 大罵挺川亞裔「中國佬」
一名自稱亞裔的男子近日在紐約市一場大選集會上大罵支持川普的亞裔「去他媽的蠢中國佬」，因此被貼上種族歧視的標籤，對峙視頻在社交媒體上瘋傳。
Anti Trump agitator yells to film him calling an Asian Trump supporter a “dumb fucking chink” repeatedly pic.twitter.com/oo7Fxllh9m— barely informed with elad 🕵🏻♂️ (@elaadeliahu) October 21, 2020
(影音來源：推特)
21日下午一場支持川普連任的集會上，支持者們舉著一面巨大的「藍線」(Thin blue line) 旗幟，表示與執法部門團結一致。
與此同時，民主黨總統候選人白登的支持者站在街道兩旁大唱反調，包括一名自稱亞裔的名叫詹姆斯(Nicholas James)的男子。
「對，趕快給我錄下來，你們這些該死的狗X養的。」詹姆斯對著一群亞裔挺川者喊道，「你這個該死的中國佬！」
現場有一名亞裔女子立即斥責詹姆斯的言論是「種族主義者」，這似乎更加激怒了他，「去你X的，你們這些狗X養的。」他在視頻中不斷重複。
該視頻由推特用戶@elaadeliahu分享，自21日發布以來，瀏覽量已超過38萬7000次。
詹姆斯在事件發生後很快在Instagram為自己的言論辯護，「不可否認，我說的話刻薄和仇恨，在任何方面都不具有建設性，我知道這一點，但我不會為此道歉。」
「(但)這無關建設性，也不是為了教別人怎麼做，更不是為了讓他們站在我這邊，我那樣說話只是在宣洩憤怒，我對少數族裔崇尚暴力法西斯政權感到憤怒，與我看起來一樣的人(亞裔)維護白人至上和反非洲裔，也令我憤怒。」他寫道。
詹姆斯說，「如果有更多的亞裔對我的所作所為有什麼看法，我願意傾聽你們的意見，我也願意談談這件事給你們帶來的感受，談談這件事對我們社區的影響。」
他認為自己說了該說的話，也願意努力消除其過激言論給集會運動帶來的負面影響；目前詹姆斯的Instagram帳號已設為私密。
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