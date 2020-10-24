白登支持者 大罵挺川亞裔「中國佬」

白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

一名自稱亞裔 的男子近日在紐約市一場大選集會上大罵支持川普 的亞裔「去他媽的蠢中國 佬」，因此被貼上種族歧視的標籤，對峙視頻在社交媒體上瘋傳。

Anti Trump agitator yells to film him calling an Asian Trump supporter a “dumb fucking chink” repeatedly pic.twitter.com/oo7Fxllh9m — barely informed with elad 🕵🏻‍♂️ (@elaadeliahu) October 21, 2020

(影音來源：推特)

21日下午一場支持川普連任的集會上，支持者們舉著一面巨大的「藍線」(Thin blue line) 旗幟，表示與執法部門團結一致。

與此同時，民主黨總統候選人白登的支持者站在街道兩旁大唱反調，包括一名自稱亞裔的名叫詹姆斯(Nicholas James)的男子。

「對，趕快給我錄下來，你們這些該死的狗X養的。」詹姆斯對著一群亞裔挺川者喊道，「你這個該死的中國佬！」

現場有一名亞裔女子立即斥責詹姆斯的言論是「種族主義者」，這似乎更加激怒了他，「去你X的，你們這些狗X養的。」他在視頻中不斷重複。

該視頻由推特用戶@elaadeliahu分享，自21日發布以來，瀏覽量已超過38萬7000次。

詹姆斯在事件發生後很快在Instagram為自己的言論辯護，「不可否認，我說的話刻薄和仇恨，在任何方面都不具有建設性，我知道這一點，但我不會為此道歉。」

「(但)這無關建設性，也不是為了教別人怎麼做，更不是為了讓他們站在我這邊，我那樣說話只是在宣洩憤怒，我對少數族裔崇尚暴力法西斯政權感到憤怒，與我看起來一樣的人(亞裔)維護白人至上和反非洲裔，也令我憤怒。」他寫道。

詹姆斯說，「如果有更多的亞裔對我的所作所為有什麼看法，我願意傾聽你們的意見，我也願意談談這件事給你們帶來的感受，談談這件事對我們社區的影響。」

他認為自己說了該說的話，也願意努力消除其過激言論給集會運動帶來的負面影響；目前詹姆斯的Instagram帳號已設為私密。