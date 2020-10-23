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紐約市不在籍選票被拒率高 市選委會籲正確填寫、密封

記者朱蕾／紐約報導
紐約市2018年普選時有多達25%的不在籍投票成了無效選票，是2016年大選時的兩倍；圖為紐約市的一間郵局，一名郵差在運送包括郵遞選票在內的信件。(歐新社)
紐約市2018年普選時有多達25%的不在籍投票成了無效選票，是2016年大選時的兩倍；圖為紐約市的一間郵局，一名郵差在運送包括郵遞選票在內的信件。(歐新社)

紐約市在近幾次選舉投票中，不在籍選票(absentee ballots)不合格而被拒的比率較高，今年由於新冠疫情，預計申請不在籍選票的數量大增，市選舉委員會提醒選民寄出選票前請確保填寫正確，紐約市此次選舉已出台新措施，首次規定若選票被拒，必須通知投票人並提供機會修改錯誤。

根據美國選舉協助委員會(U.S. Election Assistance Commission)的統計，2018年的普選中，紐約市有25%的不在籍選票被拒，也是在民主黨選民占優的地區中被拒率最高的地區，這些選民等於投了無效票，比率是2016年大選時兩倍多。

據統計，選票被拒的原因中，最常見的是選民未在選票上簽名和填寫日期，以及錯過投票截止日期，還有些選票未正確密封，包括使用膠帶密封而被拒。

根據紐約市選舉委員會(Board of Elections)的信息，今年6月總統選舉民主黨內初選中，全市共收到40萬3103張郵寄選票，其中有超過8萬4000張郵寄選票因不合格而被拒，比率接近21%。

負責紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)投票權項目的格羅斯曼(Perry Grossman)說，長久以來，紐約人更多的是親自投票，而不是通過郵寄投票。他認為首次投票選民未正確填寫選票，是不在籍選票被拒率高的主要原因。

不在籍投票的選票填寫錯誤，會導致選票作廢，蔚為可惜；圖為紐約市選票的一些常見錯誤...
不在籍投票的選票填寫錯誤，會導致選票作廢，蔚為可惜；圖為紐約市選票的一些常見錯誤。(路透)

對此，此次選舉已出台新措施，紐約市首次要求，若選票被拒，必須通知該選票的投票人，並提供選民機會修改錯誤。

此外，為確保選民即時追蹤自己的選票順利到達選票統計站，市選舉委員會已開通網路追蹤系統nycabsentee.com/tracking，選民可在網站上查詢選票寄送狀態，也可查詢自己申請不在籍選票的進度，選民只要申請不在籍選票，就會自動獲得追蹤號碼，之後用該號碼進行網路追蹤。

27日(周二)是通過電子郵件、傳真或郵遞信件申請不在籍選票的截止日；11月2日(周一)是到當地選舉委員會領取不在籍選票的截止日，選民要不晚於11月3日寄出選票或把選票送至選舉委員會或投票站，填寫指導和更多投票信息，可至vote.nyc查詢。

紐約市在近幾次選舉投票中，不在籍選票被拒率超過20%。(美聯社)
紐約市在近幾次選舉投票中，不在籍選票被拒率超過20%。(美聯社)

紐約市 投票 民主黨

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