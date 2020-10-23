萬齊家推雙語宣傳影片 宣布參選紐約市長

萬齊家22日釋出宣傳視頻，宣布正式參選紐約市長。(取自視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)明年任期滿後將告別該職，他22日發布雙語影片並宣布參選市長；他說擔任紐約市 七年的市議員，相當熟悉城市事務，且懷抱著建立一個公正、包容性城市的願景，非常看重市長選競。

40歲的萬齊家出生於德州，是紐約市議會首位墨西哥籍，也是少數公開的同性戀者；他2013年競選以華裔 和西語裔為主的市議員第38選區，當時博得更多華人選票，一舉擊敗同為西語裔的前任市議員江莎樂(Sara Gonzalez)，2017年順利連任，明年任期屆滿。

萬齊家競選團隊22日釋出英語和西班牙語的宣傳視頻，表示「現在無疑是困難時期，但我們一定要有勇敢且創新的計畫去迎接挑戰，我們可以做得更好、必須做得更好」。

作為市議員長達七年，萬齊家表示在貧富差異、針對移民人士和族裔不平等待遇方面爭權，「我深知哪些政策行得通、哪些需要改善，我對這個戰鬥尤其在乎」；他也說相信真正的領導是聽從社區的聲音，了解他們的需求，接著實施有效的政策來改善人民的生活。

萬齊家還提及自己的原生家庭背景，在政府樓由單親母親一手帶大，小時經常凌晨4時陪母親打掃圖書館後才去上課，因此能體會低收入居民的辛苦；他認為紐約市需要一個將社區利益擺在眼前、熱愛這座城市的領導人，承諾當選將會為紐約客的權益戰鬥。

2021年紐約市長選舉有不少熱門參選人，除萬齊家外，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等人均在名單上；有傳前華裔總統參選人楊安澤也有意參選，另名已確定參選的華裔是上海出生的LGBTQ維權人士Julia Qing Reaves。