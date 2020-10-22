皇后區長候選人 理查茲訪世報

理查茲(左二)拜訪世界日報，左一為傅鶴鳴，右一為黎冠中，右二為魏碧洲。(記者朱蕾/攝影)

皇后區 長民主黨候選人、市議員理查茲(Donovan Richards)21日拜訪紐約世界日報，他表示，會為皇后區爭取最大的利益，確保市府在皇后區進行任何計畫前，充分聽取社區的聲音、尊重民意。

理查茲在其助理Cathy Hung和法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴的陪同下到訪世報，與副總編輯魏碧洲和紐約社公共事務處處長黎冠中暢談其政見和對華人關心議題的看法；理查茲表示，皇后區極具多元化，有來自200多個國家的移民，華裔社區在皇后區的發展中持續起到重要作用。

新冠疫情給紐約市 小商家帶來重創，很多人因此失業，理查茲說，「市府之前推出的2000萬元新冠補助款，我們發現56%進入曼哈頓，皇后區只得到17%，我要求市府公開資源具體分配情況的提案已獲得通過。」他表示要確保市府將聯邦提供的經費分配給小商家，最好是贈與而非貸款。

針對特殊高中入學考試改革，理查茲表示，市長和教育總監 以錯誤的方式推出此改革計畫，任何未與社區充分討論的計畫絕不會成功，「我雖然不認為單一考試是唯一的錄取標準，但更重要的是，市府應為每個社區提供充足的教育資源。」

理查茲是市議會公共安全委員會主席，支持削減警務經費，他表示，警務經費一直有爭議，市警濫用加班的問題越發得到關注，紐約市因疫情出現經費嚴重短缺，且教育、醫療等也需要經費，警務經費需更合理、高效的使用。但他也說，「我與警察一直保持很好關係，特別是皇后區，我們會繼續與警方緊密合作。」

作為電商巨頭亞馬遜進駐皇后區的支持者，理查茲表示，雖然亞馬遜的長島市總部計畫取消，但該公司仍在皇后區設立多個倉庫，商業規模也繼續在紐約市擴大，「若未來亞馬遜再次選擇皇后區，我仍要確保他們與當地小商家保持合作，促進社區共同發展。」

現年50歲的理查茲，2013年當選市議員，代表皇后區南部市議會第31選區，2017年成功連任。他在6月皇后區長民主黨中初選中勝出，11月大選的對手為共和黨候選人阿里奧拉(Joann Ariola)和華裔獨立候選人尹導。