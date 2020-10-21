提前投票快速通行 避開大選日人潮

哈格蒂介紹此次選舉投票程序，並建議選民投票時攜帶快速通行籤。(視頻會議截圖)

紐約州提前投票 將於24日(周六)開始，紐約市 選舉局(Board of Elections)預計，11月3日(周二)大選日，全市很多投票站會出現人潮，建議選民提前投票。

市選舉局皇后區 行政副主管哈格蒂(Bart Haggerty)日前在皇后區長辦公室介紹此次選舉投票時表示，選民有三種投票方式：申請不在籍選票(Absentee Ballot)投票、提前投票或在大選日當天前往投票站投票；他建議，若未申請不在籍選票，提前投票是避開大選日投票人潮的好方式。

哈格蒂表示，紐約州24日開始提前投票；全市共有88個提前投票點，皇后區則有18個提前投票點，和6月初選的地點相同，方便選民投票；在24日至11月1日(周日)九天提前投票期內和大選日當天，選民可把填好的選票送到任何一個投票點，但本人到場投票需在居住地所屬的投票點。大選日全市有超過1200個投票站，皇后區有278個投票站。

他還說，為了避免排隊、特別是在疫情期間，選舉局在每個提前投票點和大選日投票點都放置票箱，選民可直接把選票放進去就離開，這些票箱都上鎖，選民不用擔心選票未被計算，全程很多人監督，包括兩黨的團隊、選舉局工作人員、監督員、警員等。

因預計此次投票人數大增，投票站員工人數也增加，全市將有近1萬名工作人員，80%已培訓完畢，不僅指導工作人員如何處理以往投票站會遇到的情況，還新增保持社交距離等防疫措施；每個投票站安排四名排隊管理人員。

哈格蒂表示，今年選民若收到快速通行籤(fast pass tag)，投票時記得攜帶，通過掃快速通行籤上的條形碼，選民和選舉局工作人員可以無接觸方式，快速找到選民投票信息，還可避免言語溝通時誤聽導致的投票失敗；使用此快速通行籤，每名投票者可節省至少五秒鐘，會大大緩解投票日的排隊情況。

他還說，若要在此次大選投票，需在9日前完成選民登記；但在這之後才成為公民的民眾，可於24日前到選舉局辦公室註冊選民。

27日(周二)是通過電子郵件、傳真或郵遞信件申請不在籍選票的截止日；11月2日(周一)是到當地選舉局領取不在籍選票的截止日。紐約市投票更多詳情請至網站vote.nyc/查看。