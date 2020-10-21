我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

提前投票快速通行 避開大選日人潮

記者朱蕾／紐約報導
哈格蒂介紹此次選舉投票程序，並建議選民投票時攜帶快速通行籤。(視頻會議截圖)
哈格蒂介紹此次選舉投票程序，並建議選民投票時攜帶快速通行籤。(視頻會議截圖)

紐約州提前投票將於24日(周六)開始，紐約市選舉局(Board of Elections)預計，11月3日(周二)大選日，全市很多投票站會出現人潮，建議選民提前投票。

市選舉局皇后區行政副主管哈格蒂(Bart Haggerty)日前在皇后區長辦公室介紹此次選舉投票時表示，選民有三種投票方式：申請不在籍選票(Absentee Ballot)投票、提前投票或在大選日當天前往投票站投票；他建議，若未申請不在籍選票，提前投票是避開大選日投票人潮的好方式。

哈格蒂表示，紐約州24日開始提前投票；全市共有88個提前投票點，皇后區則有18個提前投票點，和6月初選的地點相同，方便選民投票；在24日至11月1日(周日)九天提前投票期內和大選日當天，選民可把填好的選票送到任何一個投票點，但本人到場投票需在居住地所屬的投票點。大選日全市有超過1200個投票站，皇后區有278個投票站。

他還說，為了避免排隊、特別是在疫情期間，選舉局在每個提前投票點和大選日投票點都放置票箱，選民可直接把選票放進去就離開，這些票箱都上鎖，選民不用擔心選票未被計算，全程很多人監督，包括兩黨的團隊、選舉局工作人員、監督員、警員等。

因預計此次投票人數大增，投票站員工人數也增加，全市將有近1萬名工作人員，80%已培訓完畢，不僅指導工作人員如何處理以往投票站會遇到的情況，還新增保持社交距離等防疫措施；每個投票站安排四名排隊管理人員。

哈格蒂表示，今年選民若收到快速通行籤(fast pass tag)，投票時記得攜帶，通過掃快速通行籤上的條形碼，選民和選舉局工作人員可以無接觸方式，快速找到選民投票信息，還可避免言語溝通時誤聽導致的投票失敗；使用此快速通行籤，每名投票者可節省至少五秒鐘，會大大緩解投票日的排隊情況。

他還說，若要在此次大選投票，需在9日前完成選民登記；但在這之後才成為公民的民眾，可於24日前到選舉局辦公室註冊選民。

27日(周二)是通過電子郵件、傳真或郵遞信件申請不在籍選票的截止日；11月2日(周一)是到當地選舉局領取不在籍選票的截止日。紐約市投票更多詳情請至網站vote.nyc/查看。

投票 紐約市 皇后區

上一則

新、康、賓疫情達高風險 葛謨籲勿跨州出行

下一則

提前投票24日開始 「踴躍參加」

延伸閱讀

世界水和平組織認為美國總統大選 影響兩岸關係

世界水和平組織認為美國總統大選 影響兩岸關係
趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決
距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

俄羅斯為何擔心白登在大選中勝出？專家這樣說

俄羅斯為何擔心白登在大選中勝出？專家這樣說
提前投票本周六開始 市府呼籲踴躍投票

提前投票本周六開始 市府呼籲踴躍投票

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋