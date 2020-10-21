預防暴力事件 投票站增警員

莫乃漢稱目前沒有可信的威脅會影響大選投票。(記者張晨／攝影)

紐約市 警20日舉行記者會宣布總統大選及提前投票 的安保措施，將在千個投票站增派數百名警員預防可能發生的抗議、選民恐嚇與大選相關的暴力案件。

影音來源：記者張晨

市警總警司莫乃漢(Terence Monahan)表示，警員們將隨時待命，以應對與選舉有關的騷亂，並作為11月3日選舉日當天在紐約市1201個投票站巡邏的警察 的後備；從24日開始，警員們將被派往監督全市88個提前投票站。

「人們投票的地方，就會有警員在場，無論何時，無論是在選舉日或是早些時候，如果有人試圖干預公民的投票權，我們都將採取行動。」他表示，警方也正在密切監控社交媒體和其他情報渠道，但目前還沒有發現對選舉進程的威脅。

他表示，市警工作是在選舉前後出現任何情況時做好準備，也已經對警員進行如何控制人群的再培訓，「這次選舉比過去幾年更具爭議性，這不是什麼祕密。」

市警負責情報和反恐的副局長米勒(John Miller)表示，雖然「沒有發現具體可信的威脅」，但他仍在密切監控「發生在其他州的情況」；他指出，如果發生了緊急情況，市警有足夠的資源和反應來迅速處理。

莫納漢表示，沒有任何有組織的團體要求批准與選舉有關的示威活動，在選舉日當天的1201個投票點中，有708個設在公立學校；而今年，紐約市新增三個投票站，分別為麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)、林肯中心(Lincoln Center)以及巴克萊中心(Barclays Center)。

當被問及紐約市警察公會(PBA)背書川普總統連任，警察如何能在投票站扮演中立執法角色時，莫納漢表示，警員在工作時不會發表意見，「當我們穿上制服時，就不再關心政治了。」