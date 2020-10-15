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市議員郭登祺無意連任 明年底退休

記者朱蕾／紐約報導
郭登祺宣布不再競選連任。(本報檔案照)
郭登祺宣布不再競選連任。(本報檔案照)

紐約市議會皇后區第23選區市議員郭登祺(Barry Grodenchik)14日宣布不再競選連任，將在2021年底完成任期後退休

郭登祺14日下午發聲明表示，他已經決定在2021年12月31日當前任期結束後從市議會退休，不會尋求競選連任；「經過深思熟慮及與家人、朋友討論後，我認為是時候退休、結束我的公共服務職業生涯了，在此，我特別感謝選區民眾的支持和信任；接下來的14個月，我會繼續努力工作，帶領皇后區東部民眾從新冠疫情造成的影響中盡快恢復過來。」

現年60歲的郭登祺，曾於1991年至2002年在皇后區公所工作，擔任區長首席事務官，在此之前，他擔任過州務卿的皇后區地區代表以及前州長葛謨 (Mario M. Cuomo)的皇后區特派員；2002年他在時任市議員劉醇逸等人的支持下，高票當選當時新畫分的法拉盛22選區第一位州眾議員，但在2004年競選連任時敗給孟廣瑞。

郭登祺從2010年起擔任皇后區副區長，2012年底因為競選區長而辭去副區長，最後退選區長；2015年，皇后區第23選區市議員席位空出後，郭登祺在11月的該職位補選中勝出，2017年成功連任。

市議會第23選區包括皇后區小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)、貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)、橡園(Glen Oaks)、奧克蘭花園(Oakland Garden)、皇后村(Queens Village)等地，亞裔選民人數超過三分之一。

根據市競選財務委員會(CFB)的最新更新，目前共有三人參選第23選區市議員，包括Christopher R Fuentes-Padilla，Jaslin Kaur和Linda Lee。

郭登祺在推特上宣布不再競選連任。(推特截圖)
郭登祺在推特上宣布不再競選連任。(推特截圖)

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