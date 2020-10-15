州參議員郭納德連任 華人小商家背書

布碌崙南區華人小商家14日宣布背書競選連任的州參議員郭納德。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)南區華人小商家14日宣布背書競選連任的民主黨籍州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，肯定他在眾多華人關心的議題上所做的努力；他們也向郭納德申訴新冠肺炎疫情 下面臨的經濟困境，包括難以承擔的高昂地稅、不願交租的租客等，希望他日後能推動相關立法，保障小商家權益。

郭納德14日與七名華人商家、社區人士見面，表示小商家是社區的主力軍，在疫情下更應給予幫助、促進恢復經濟；他也說，亞裔占其選區30%的人口，是白人以外第二大族裔群體，而移民人士因文化差異、語言限制、種族仇恨歧視等因素，遭遇的困難更艱巨，因此需要以社區對話來了解需求、交換意見。

日落公園所在的布碌崙第七社區委員會委員關雅泉表示，他認識郭納德多年，經常與他互發短信分享政見，認為他上任後的兩年內積極推動立法，在學校安全、公共治安方面成績顯著。

也有業者向郭納德反映，疫情下讓各個業者最頭痛不已的便是房租問題；他們本身是房東、也是別人的租客，儘管自己每次按時交錢，但卻遇到濫用紐約市房租政策的房客不願交租，希望郭納德能提出立法來處理此類情況。

郭納德的選區包括布碌崙貝瑞吉、戴克高地、班森賀以及海軍公園等華裔聚居社區，他在2018年擊敗連任長達16年的共和黨 籍參議員高頓(Marty Golden)。

目前共和黨正在為奪回郭納德的參議員席位而努力，推出商人布魯諾(Vito Bruno)挑戰郭納德；布魯諾已獲得前州长柏德基(George Pataki)及高頓等共和黨人的背書。