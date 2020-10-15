民主黨市長參選人 拒白思豪背書

亞當斯目前在2021年市長參選人中籌款位居第二。（論壇視頻截圖）

包括現任市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)等七名有實力角逐2021年紐約市 長選舉的民主黨參選人，日前參加首場市長參選人論壇，都不吝抨擊現任市長白思豪 (Bill de Blasio)，多人表示在競選中不尋求也不會接受白思豪的背書；七人均承諾若當選，會立即解雇現任市警總局長。

2021年市長選舉戰幕拉開，已有超過20人登記參選，包括斯靜格、亞當斯、聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)、市清潔局前局長賈西亞(Kathryn Garcia)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)及市議員萬齊家(Carlos Menchaca)等七位被認為頗具實力的民主黨參選人，13日晚參加Jim Owles自由派民主黨俱樂部舉辦的參選人視訊論壇，首度同台。

持續數小時的視訊論壇對警務改革、平價屋危機、新冠疫情 後經濟復甦等議題進行探討，背景各異的參選人對紐約市發展願景見解也各異，但都異口同聲表達對現任白思豪的不滿，其中包括威利和賈西亞兩名白思豪的舊部。

新冠疫情期間負責食品分發等重要工作的清潔局長賈西亞抨擊白思豪更是不留情，表示「我親眼所見這個市長對處理這場危機全無準備」；而除了亞當斯，當晚參與論壇的參選人都表示不尋求也不會接受白思豪的背書支持。

而七名參選人被問到若當選，是否會立即解雇現任市警總局長希爾(Dermot Shea)時，都給予肯定答覆，認為在他的帶領下，市警處理示威活動時過於嚴厲。

目前籌款金額位居第一、也被認為最有希望勝選的斯靜格，則在論壇上極力展現自己是進步派，表示自己很早之前就一直呼籲和支持關閉雷克島監獄，也呼籲市府樓宇的廁所全部改為無性別；他也展現作為兩任主計長、在財政上的經驗，表示能幫紐約從疫情重擊下復甦。

籌款位居第二的亞當斯作為前警察，雖和當晚其他參選人一樣表示市警需要改革，但他是唯一對賣淫除罪化表示反對的參選人，並指出過去數月的示威活動中，混入很多來自外州的蓄意破壞者和煽動暴亂的無政府主義者。