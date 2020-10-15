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共和黨娜紅牡競選州參議員 挑戰劉醇逸

記者朱蕾／紐約報導
州參議員共和黨候選人娜紅牡。(記者朱蕾/攝影)
州參議員共和黨候選人娜紅牡。(記者朱蕾/攝影)

競選連任的紐約州第11選區參議員劉醇逸，11月大選將面對共和黨候選人伊麗莎‧娜紅牡(Elisa Nahoum)。娜紅牡日前在接受本報專訪時表示，「所有人的命都是命(All lifes matter)」，她反對削減警務經費，並且支持紐約市現行的特殊高中錄取標準。

娜紅牡表示，「我已在法拉盛居住45年，畢業於法拉盛高中」；她曾在銀行業工作18年，也曾經營企業，目前是執照地產經紀。

她的父母來自波多黎各，她說，「亞裔社區一直是我生活中的一部分，我的銀行從業經歷就是從法拉盛緬街上開始，還曾把女兒送到亞裔課後班學習。」

娜紅牡表示，市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)有意針對亞裔，這對亞裔家庭不公平，「我要盡全力捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)是錄取的唯一標準，不應加入族裔、膚色、宗教等任何其他因素。」

她反對削減警務經費，還反對紐約州今年初起實施的保釋改革法案，她說，「該保釋改革法案是一個錯誤，應完全廢除，由於這項可怕的法律，大部分罪犯在被捕當天無需現金保釋就可被釋放，對打擊犯罪很不利。」

娜紅牡從2008年開始參與政治活動，此次是她首次競選民選官員，「我很有熱情，有意願服務選民」，她說，「11選區非常多元化，有來自世界各地的民眾，但都有著相同的需求和期望：安全的居住環境、平價住房、子女得到好的教育、良好的商業環境。 」

她還說，紐約州現在由民主黨控制，參議會63位議員中，只有23人是共和黨，「這樣很容易失去平衡，我參選是想讓選民選出最能代表他們的參議員。」

州參議會第11選區包括皇后區東北部的大學點、白石鎮、貝賽、小頸、部分法拉盛等地區；現任州參議員劉醇逸出生在台灣，五歲時和父母移居美國，在皇后區長大，曾就讀布朗士科學高中，後畢業於賓漢頓紐約州立大學數學物理專業。

2001年劉醇逸當選紐約市首位亞裔市議員，2009年當選市主計長，2013年在市長初選中落敗；2014年他挑戰州參議員艾維樂，但在民主黨初選中以些微差距告負；2018年再次參選州，初選戰勝艾維樂，並在11月普選擊敗共和黨等其他黨派對手，創造歷史，成為紐約州首位亞裔州參議員。

作為州參議會紐約市教育委員會主席，劉醇逸過去近兩年裡在州議會力保SHSAT，還曾面斥卡蘭扎忽視亞裔社區。

州參議員共和黨候選人娜紅牡。(記者朱蕾/攝影)
州參議員共和黨候選人娜紅牡。(記者朱蕾/攝影)
華裔州參議員劉醇逸，正在競選連任。（劉醇逸辦公室提供）
華裔州參議員劉醇逸，正在競選連任。（劉醇逸辦公室提供）

紐約州 亞裔 參議員

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