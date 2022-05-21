嬰兒奶粉缺貨 洛時批行政不作為

美國嬰兒奶粉短缺，恐怕全因人為疏失。（美聯社）

衛生紙缺貨，可能還帶有一點黑色幽默，但嬰兒配方奶粉缺貨，大家可就笑不出來了，因為一切都在意料之中，罪魁禍首就是行政不作為，才會導致短缺變成危機。

洛杉磯時報社論歸結嬰兒奶粉缺貨危機指出兩大缺失：第一，早在新冠疫情 發生之初，嬰兒奶粉就已經出現短缺，聯邦政府 在發現短缺時就應該著手開放墨西哥 與歐洲產品進口，但是全美只靠三家大廠供應的困窘局面，最後在亞培（Abbott Nutrition）的密西根州生產線停產後變成全面危機。

第二，正因為大廠的嬰兒奶粉配方都是企業機密，聯邦政府既然放任三家大廠把持，最後也只能就範，動用國防生產法（Defense Production Act），依照廠商視為業務機密的配方、提供他們開口要的原料，還繞過正常程序許亞培提早恢復生產。

最根本的問題，洛時認為還在於，美國這個國家太過忽略女性育兒權利，導致美國是所有工業國家中，使用配方奶粉最高的國家，因為媽媽們根本沒有休假可以好好餵母奶，導致千千萬萬的新生兒都得靠嬰兒奶粉。

但是聯邦的「婦女與嬰幼兒營養補助特別計畫」（WIC nutrition program）卻有明顯缺失，不但明顯偏袒特定廠家，供應量還更占了全美過半數量的嬰兒奶粉。

WIC計畫下，只要廠商願意提供免費的嬰兒奶粉，它們就能獲得在店家中更好更大的展示空間。但代價是，經濟弱勢婦女加入WIC計畫後，只能使用特定廠家的產品，因此在亞培停產後，其他富裕家庭能夠換用他牌產品，但是弱勢婦女只能眼見幼兒嗷嗷待哺。

洛時指出，美國的職場既然無法提供空間、時間給婦女餵養份最高的母奶，大家當然只好退而求其次，選擇特殊配方的嬰兒奶粉才能讓發育中的嬰幼兒獲得必要養分，但是除了上述的兩大缺失與兩大問題，更誇張的聯邦根本刻意放任行政保護主義，歐洲嬰兒奶粉不能進口的原因，竟然是無法取得食藥局（FDA）特許標籤，這就完全剝奪了民眾選擇的自由。

因此，嬰兒奶粉的根源是明知故犯的行政不作為。