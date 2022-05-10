余淑婷疑涉採購弊案 州議會調查

加州主計長余淑婷，疑捲入新冠肺炎爆發初期口罩採購弊案。（美聯社）

由於漫長的聯邦調查仍在進行，民主黨籍華裔加州 主計長余淑婷（Betty Yee），在新冠肺炎爆發初期，涉入州府與口罩 供應商藍焰（Blue Flame）公司，簽訂無投標合同中扮演的角色，至今仍未公開。但州議會正敦促舉行第二次立法聽證會，了解余淑婷與這起採購案更多細節。

針對本案，共和黨籍主計長候選人、華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）說，「如果當選，我保證在主計長的職位上，永遠不會干涉政府採購合約。」

共和黨籍主計長候選人華裔陳仁宜說，「我保證在主計長的職位上，永遠不會干涉政府採購合約。」。(陳仁宜競選網站)

口罩供應商未履約

疫情爆發後，由共和黨人湯瑪斯（John Thomas）和古拉（Mike Gula）設立的口罩供應商藍焰公司找上余淑婷，由其從中斡旋，該公司獲得加州政府緊急撥款4億5700萬元，採購1億枚口罩合同，然該公司卻從未履約，迫使州政府最終撤銷合同。整起事件在今年初鬧上法庭，余淑婷的名字才曝光。而主計長的職權與政府與廠商交涉採購合約，完全無關。

洛杉磯時報審查的民事訴訟文件中，說明這位民主黨民選官員在加州合同過程中，並未「扮演正式角色」，包括如何與加州州長紐森 （Gavin Newsom）政府一起尋求藍焰公司，如何要求州政府預付一大筆款項等。

在加州官員認為該採購案出現詐欺，收回州政府預付給藍焰公司的4億5700萬元現金後，州議會在2020年5月的聽證會上，要求說明採購過程，但從未提及余淑婷的名字。

法庭文件稱，作為藍焰公司推薦合作夥伴之一的民主黨籌款人利特曼（Mathew Littman）聯繫余淑婷政治籌款人史密斯（Stephanie Daily Smith），後者將余淑婷介紹給藍焰聯合創始人、共和黨政治籌款人湯瑪斯。

主計長對話紀錄有問題

短信中，余淑婷勸阻湯瑪斯，不要透露該公司從這筆交易中的獲利金額，「因可能成為公共紀錄問題。」藍焰內部紀錄顯示，該公司通過向州政府收取20%至30%成本加成，有望獲利1億3400萬元。

在余淑婷名字曝光後，議員諾里斯（Petrie-Norris）呼籲舉行後續聽證會，要求加州立法分析辦公室提供建議，「以便我們在長期緊急情況下，加強審查批准程序。」根據訴訟公開紀錄，2020年3月的一周內，余淑婷和湯瑪斯互發近150條短信，內容包括主計長批評紐森的員工在早期購買防疫物資行動太慢等。當時，湯瑪斯告訴余淑婷，他在長堤市有1億枚N95口罩，公司可以「在今天搬到你們那」。

幾個小時後，湯瑪斯傳簡訊給余淑婷，稱藍焰公司的口罩幾乎售罄，但他承諾每周將有1億枚口罩運抵港口。余淑婷回訊，提點他一些「如何要求預付款的話術」，要求不要援引她的名字。隨後余淑婷再次短信湯瑪斯，稱「預付款流程到位。」

在加州官員錯過3月25日最初截止日期後，余淑婷以短訊湯瑪斯，表示「他們錯過最後期限很抱歉。」隔天上午，湯瑪斯回訊稱，「說實話，我很快就會失去庫存。」

銀行官員提出警告

但加州於3月26日的鉅額撥款，引發銀行官員對潛在騙局提出警告。余淑婷最後拒絕湯瑪斯提出通話請求，發短信給他，「請不要再把我參與進來，這沒用。你現在有個信譽問題要解決。」

湯瑪斯在去年證詞中表示，藍焰公司實際上並未出售任何一枚他聲稱在港口擁有的1億枚口罩。該交易破裂，引發聯邦調查局進行調查。

立法人員稱，州府與藍焰公司的協議，說明無投標合同的危險性。在疫情爆發初期，紐森政府高度依賴這些合同，幫助官員快速採購防疫用品。

余淑婷否認從中獲利

余淑婷日前在交給洛杉磯時報信中說，「我的建議與政府與我們團隊簽訂合同的建議沒什麼不同，我從未從藍焰合同的成功中得到經濟利益。」

余淑婷的任期將於明年1月結束，目前已開設競選帳戶，計畫於2026年競選加州財務長。部分計畫競選主計長候選人，批評她與藍焰公司的關係。獲得余淑婷背書的加州稅務委員會委員郭嫻（Malia Cohen）說，「我認為余淑婷該讓自己從這項交易過程中撤出，允許適當的加州官員與廠商進行談判。」