墮胎之爭 紐森善用爭選票

聯邦大法官推翻墮胎權的新聞一出，加州州長紐森又能祭出改革牌，大力宣傳加州不能輸給極端右派。（美聯社）

原本看來平淡無奇的加州 州長選舉，卻因聯邦最高法院流出的判決連署提案而成為全美焦點，墮胎 權之爭除了能讓紐森 順利連任州長，還能穩固全美民主黨基本盤，更能籠絡游離女性選民，奠定他就是自由先鋒的地位，為未來進軍總統大位鋪平道路。

兩黨策士都不能否認，以改革派自居的策略，紐森陣營早已用到滾瓜爛熟。2018年的州長選舉，2021年的罷免投票，紐森爭取選票的號召都是穩定改革大局，掩蓋了他真正的軟肋，例如遊民與犯罪問題。光是靠著守住加州民主聖地的大旗，紐森就可以輕易擊敗來犯的共和黨人。

目前的情勢正是如此，原本在募款金額就已經遙遙領先的紐森，2500萬元對上共和黨人達爾（Brian Dahle）的區區50萬元，聯邦大法官事件後更是撿到天上掉下來的槍，新一波攻勢中宣揚加州會為全美女性守住一方淨土，不僅讓達爾看不到車尾燈，更讓加州成為全美支持墮胎權的聖地。

處於挨打弱勢的共和黨人認為，聯邦大法官的裁定根本還沒成為定案，但是紐森已經開始當成選戰主軸了，到11月真正投票之前，肯定會一用再。當然被打成反對墮胎的達爾也並非毫無抵抗之力，他最近受訪時就說，別把他當失心瘋，他明確瞭解墮胎權受到州法保障，而他想要的只是強調避孕與性教育的重要性。

事實上也是，加州公共政策研究所（PPIC）最新民調顯示，加州人普遍支持墮胎權，民主黨人達90%，獨立選民76%，連共和黨支持者都有51%，尤其是女性與年輕人的支持意願特別堅強，保衛墮胎權的號召在11月投票時都能成為催票的關鍵。