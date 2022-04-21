強制遊民心理治療 紐森陷困境

加州州長紐森為了徹底解決遊民問題，提出CARE法院構想。圖為紐森日前在聖地牙哥清除遊民區垃圾。（美聯社）

加州 州長紐森 六周前提議成立Community Assistance, Recovery and Empowerment Court（簡稱CARE法院），寄望以司法制度，強制遊民 接受心理治療，避免原本就有精神疾病的遊民，不斷在監獄與醫院之間流離。配套法案眾議會的AB 2830與參議會的SB 1338訂於下周審議，但CARE法院已然引發倡議團體反彈，議員間也有疑慮，CARE法院是否真能上路仍有變數。

紐森幕僚指出，要為遊民問題帶來根本改變，就需要釜底抽薪的作為。紐森今年度已編列15億元預算，成立行為治療之家與落實遊民安置方案，但洛杉磯時報指出，對於就要面臨年底改選的紐森來說，更需要在此時拿出具體作為，凸顯他確實能根治遊民問題，CARE法院正是其一 。CARE法院的經費尚未公布，但依照紐森的承諾，遊民問題可能未來幾年總共要花140億元。

洛時報導，超過30個倡議團體已經表態反對CARE法院與AB 2830、SB 1338草案，其中American Civil Liberties Union、Disability Rights California與Western Center on Law and Poverty更在12日聯名發表公開信，質疑AB 2830。由於這些團體對自由派民主黨人影響力頗大，眾議會司法委員會主席Mark Stone已經說他會密切關注，SB 1338提案人Susan Eggman也說大家要異中求同。

根據紐森的說法，CARE法院能夠協助7000至1萬2000位遊民獲得棲身之地，與必要的心理治療，在血親、行為治療師、第一線醫護等相關人士申請下，法院得以民事命令將遊民送往精神機構。但反對方卻批評，此一作法是開司法倒車，強制個人接受治療，且會加深種族偏見與醫療不公，而且CARE法院根本只想把遊民送進精神病院，不在乎他們是不是獲得長期安身居所。

Western Center on Law and Poverty的政策研究員Cynthia Castillo說，除非CARE法院能夠解決住房問題，不然他們會反對到底。紐森的遊民問題最高顧問Jason Elliott則說，他們早就料到會出現反對意見，但現況不能一直僵持下去，必須有人提出徹底扭轉乾坤的法子。為加強地方政府的配合意願，草案還設有多道強制規定，這部分倒是獲得不少都會區首長的支持，期待能一舉解決遊民問題。