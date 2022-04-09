疫情效應 加州推動每周工作4天

加州議員提案將一周工作五天改為一周工作四天。（Getty Images）

隨著新冠疫情和遠距工作顛覆加州 上班族的工作型態，加州立法者正在考慮是否應該對工作日數也做出改變。

加州AB2932法案建議，要求員工人數超過500人的公司實施一周工作四天制，把每周工作40小時減為每周工作32小時。員工每周工作若超過四天，公司必須付加班費。此外，公司不得因為改為一周工作四天制而扣減員工薪資。不過，法案並不適用於員工已組成工會的企業。

支持這項法案的人認為，它可以讓職場生活適應疫情帶來轉變，同時有助提改善勞工 健康、提高生產力、甚至降低醫療保險費。反對提案的商業團體則聚焦在負面經濟影響、巨大成本超支、銷售和服務品質可能惡化的可能性上。

提出AB2932的加州眾議員賈西 亞（Cristina Garcia）表示，鑑於勞工短缺和對工作與生活平衡的需求不斷增加，這項法案可以重新調整人們前進的步伐。

賈西亞還指出，加州和美國有許多女性離開職場回家帶小孩，這項法案有助讓女性重回職場。賈西亞說，法案的目的不是為了讓勞工在較短的時間內完成和過去相同的工作量，而是為了替疫情帶來的一些變化正名。

賈西亞表示，正在與加州勞工聯盟（California Labor Federation）和其他工會團體討論這項法案。她說，法案排除員工已組成工會的企業，是因為集體談判通常會為勞工爭取到高於這項法案底線的福利。

代表聖荷西的加州華裔眾議員羅達倫（Evan Low）是這項法案的起草人之一。

勞工律師事務所Fisher & Phillips LLP律師薛文（Todd Scherwin）表示，這項法案的部分目的是為了緩解勞動力短缺的問題，如果獲得通過，會讓企業更積極招聘雇員。不過，薛文也指出，這項法案還有一些問題未解決，例如會對勞工造成哪些影響，以及是否只限加州員工超過500人的公司。

賈西亞表示，法案主要是為了將勞工的工作時數從每周40小時減少為每周32小時，她願意討論500名員工的門檻是否僅適用於在加州擁有超過500名員工的企業。