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加州企業董事會多元法 裁定違憲

編譯組／綜合報導
由州長紐森簽署的AB 979法案，遭法官裁定違憲。該法案規定公司董事會必須保留席位給少數族裔和同性戀等代表。 （美聯社）
由州長紐森簽署的AB 979法案，遭法官裁定違憲。該法案規定公司董事會必須保留席位給少數族裔和同性戀等代表。 （美聯社）

美聯社報導，洛杉磯高等法院法官裁定，加州一項規定企業董事會須由來自某些種族、族裔或LGBT（男女同性戀、雙性戀或跨性別）群體成員組成，此具有里程碑意義的法律屬於違憲。

這項簡短裁決（summary judgement）是針對司法觀察（Judicial Watch）保守法律組織，於2020年10月提出的訴訟作出回應，該組織尋求對這項2020年由州長紐森簽署的AB 979法案發出永久禁令。該裁決並未解釋法官做出此決定的原因。

上述法案要求，在加州設有主要執行辦公室的上市公司董事會成員中，需有來自「代表性不足社區」成員，包括LGBT、非裔、西裔、亞裔、美洲原住民或太平洋島民等。原告認為，此舉違反加州憲法平等保護條款。

司法觀察主席菲頓（Tom Fitton）說，AB 979法案是現代社會對憲法禁止歧視的最公然、最重大的攻擊之一。法院作出歷史性的裁決，維護了法律平等保護的美國核心價值。

加州政府尚未就此作出回應。然而，在其法庭文件中，加州辯稱，該法「在公共就業、公共教育或公共合同的運營中，並未基於種族、性別、膚色、民族或民族血統歧視，或給予任何人或群體優惠待遇。」

根據該法，要求公司在2021年底前，董事會成員需有一名代表性不足社區成員，無論是增加席次或填補一個空缺席位。在簽署該法時，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，少數族裔在大企業中擁有發言權非常重要。

至2022年底，在四至九名董事的董事會中，至少要有兩名這樣的成員。擁有九名或更多成員的董事會，需三名代表性不足成員。不遵守規定的企業可能遭罰款，首次10萬元，重複違規者30萬元。然而，目前並沒有公司因此被罰款，且加州辯稱並未使用稅金執行該法。

加州州務卿3月發布「董事會多元化」（Diversity on Boards）報告發現，約700家公司中，有300家遵守該規定。

該法在努力通過時，支持者們喚起疫情對少數族裔的影響，也引發數週騷亂，並將2020年5月非裔佛洛伊德（George Floyd）遭殺害等事件納入。該法共同作者，巴沙迪那民主黨籍參議員霍爾頓（Chris Holden）說，「佛洛伊德去世後，許多公司發表支持多元化聲明。但很多企業並未貫徹執行」。

加州 紐森 佛洛伊德

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