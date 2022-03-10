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加州州長擬設「精神健康法庭」強制部病患、遊民住院

編譯組／綜合報導
紐森計畫成立精神健康法院，強制有嚴重精神疾病或毒癮的人接受治療。（美聯社）
紐森計畫成立精神健康法院，強制有嚴重精神疾病或毒癮的人接受治療。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，將在各縣設立「精神健康法庭」，讓更多患有嚴重精神疾病和毒癮的遊民獲得治療，同時強制部分遊民住院。此舉遭到許多維權人士反對，認為侵犯了遊民的公民權利。

紐森表示，他無意將人們關起來。相反地，他認為他的計畫可以防止人們被捕，並可以獲得由法庭下令提供的精神治療、用藥和住房。計畫適用對象不限於遊民。

這項計畫將要求加州各縣在民事法院設立精神健康部門，為所有患有衰弱性精神疾病的人提供全面和以社區為基礎的治療。如果計畫獲得立法會批准，未來，精神疾病患者將被迫參與治療計畫，或長時間接受監管。

紐森表示，加州街頭狀況讓人心碎、抓狂。他認為居民抱怨政府做的不夠是正確的。他說：「置躺在街上或人行道上的人於不顧，是沒有同情心的行為。」

加州立法會去年通過撥款120億元為遊民興建住房和提供治療床位，今年，紐森提議再撥出20億元，收容主要患有精神疾病、精神分裂症和其他行為失調症的人。

根據2020年的遊民人口統計報告，在加州約16萬1000名遊民中，患有嚴重精神疾病者占將近25%，美國約58萬名遊民中，患有嚴重精神疾病者約占20%。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）指出，紐森這項計畫可適用於7000人到1萬2000人。他表示，去年根據「蘿拉法」（Laura's Law）被法院下令接受治療的人只有200多人。由於「蘿拉法」是選擇性計畫，加州58縣只有約一半的縣參與。

紐森表示，他的提案允許人們對他們的治療計畫提出意見，並會指派公辯律師代表他們。最重要的是，這項提案允許包括家屬或緊急救護人員為當事人尋求協助，治療時間可持續長達24個月。

不過，強制接受治療讓部分人士感到不安。加州美國民權自由聯盟（ACLU California）政府關係主任貝克（Kevin Baker）說：「這項計畫現階段有太多問題和太多地方可能出錯。遊民問題是由飆漲的住房成本造成的。把人們鎖起來給藥吃，並無法解決遊民、精神健康或藥物濫用等問題。」

遊民 加州 紐森

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