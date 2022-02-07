加薪談不攏 ABC學區教師、護士揚言7日怠工

圖為ABC學區惠特尼高中學生活動中。（ABC學區）

南加州 績優的ABC學區 （ABC USD ）教委會與教師工會間，近期因一直未能就教師調薪等方面達成協議，工會於6日（周日）放話，教師和護士將於周一開始「怠工」（Slowdown）行動，對教委會施壓。

華裔教委謝苗家貞6日晚表示，教委會正在與工會談判，但要達成結果既要滿足工會要求，也要照顧到學區家長們的意見。她尚不確定達成結果的具體時間。

ABC教師聯盟主席Ray Gaer表示，學區教師、護士將加入怠工行動，有成員希望更加強有力行動表達意見。ABC教師聯盟會希望對學區教委會施加必要壓力，讓教委們重新看待僱員的價值。

雙方討論關鍵問題是教師薪水，工會官員表示，教師已在無合同情況下工作兩年，而學區也已經在各校區發展方面投入經費。學區官員對「喜瑞都 社區新聞」（Cerritos Community News）表示，若學區不支出發展經費，政府會收回超過一定比例的儲備金。

教師工會在1月22日發布的資訊中表示，談判團隊與學區在2022年1月中旬就談判內容作了溝通。工會主要成員Ruben Mancillas說，期望值在上升，而非下降。教委會成員知道通貨膨脹率、臨近學區調薪時間表，也知道如何爭取聯邦、州級資金來改善學區遇到的預算挑戰，投資改進太陽能停車樓與學區停車場等設施有目共睹。同時，教委們也暸解談判緊迫性及其對各方面積極影響。

ABC學區亞裔比例極高，覆蓋範圍包括阿提夏市 (Artesia）、喜瑞都（Cerritos）市區大部分、夏威夷花園市（Hawaiian Gardens）、聖蓋博河以東雷克伍市（Lakewood）一部分、長堤市（Long Beach）一小部分，諾瓦克市（Norwalk）及拉米拉達市（ La Mirada）。