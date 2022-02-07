我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

加薪談不攏 ABC學區教師、護士揚言7日怠工

記者啟鉻／喜瑞都市報導
圖為ABC學區惠特尼高中學生活動中。（ABC學區）
圖為ABC學區惠特尼高中學生活動中。（ABC學區）

加州績優的ABC學區（ABC USD ）教委會與教師工會間，近期因一直未能就教師調薪等方面達成協議，工會於6日（周日）放話，教師和護士將於周一開始「怠工」（Slowdown）行動，對教委會施壓。

華裔教委謝苗家貞6日晚表示，教委會正在與工會談判，但要達成結果既要滿足工會要求，也要照顧到學區家長們的意見。她尚不確定達成結果的具體時間。

ABC教師聯盟主席Ray Gaer表示，學區教師、護士將加入怠工行動，有成員希望更加強有力行動表達意見。ABC教師聯盟會希望對學區教委會施加必要壓力，讓教委們重新看待僱員的價值。

雙方討論關鍵問題是教師薪水，工會官員表示，教師已在無合同情況下工作兩年，而學區也已經在各校區發展方面投入經費。學區官員對「喜瑞都社區新聞」（Cerritos Community News）表示，若學區不支出發展經費，政府會收回超過一定比例的儲備金。

教師工會在1月22日發布的資訊中表示，談判團隊與學區在2022年1月中旬就談判內容作了溝通。工會主要成員Ruben Mancillas說，期望值在上升，而非下降。教委會成員知道通貨膨脹率、臨近學區調薪時間表，也知道如何爭取聯邦、州級資金來改善學區遇到的預算挑戰，投資改進太陽能停車樓與學區停車場等設施有目共睹。同時，教委們也暸解談判緊迫性及其對各方面積極影響。

ABC學區亞裔比例極高，覆蓋範圍包括阿提夏市 (Artesia）、喜瑞都（Cerritos）市區大部分、夏威夷花園市（Hawaiian Gardens）、聖蓋博河以東雷克伍市（Lakewood）一部分、長堤市（Long Beach）一小部分，諾瓦克市（Norwalk）及拉米拉達市（ La Mirada）。

學區 喜瑞都 加州

上一則

世界晚報／美出生代表中國出戰 她花滑失誤遭網民酸

下一則

電動雪佛蘭 Silverado EV 預訂量達到 11萬輛

延伸閱讀

受不了家長+政客 德州9學區總監辭職或退休

受不了家長+政客 德州9學區總監辭職或退休

線上春晚 聖瑪利諾中文學校學生展才藝

線上春晚 聖瑪利諾中文學校學生展才藝
職員發送損中言論 內陸厄浦蘭學區調查

職員發送損中言論 內陸厄浦蘭學區調查
抗議關校 屋崙教師絕食進入第4天

抗議關校 屋崙教師絕食進入第4天
圓石學區口罩強制令 遭州檢察長提告

圓石學區口罩強制令 遭州檢察長提告
聖瑪利諾學區感謝華協捐款

聖瑪利諾學區感謝華協捐款

熱門新聞

華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光