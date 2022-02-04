華企講座 解析勞工法規、勞雇訴訟

2022年加州最低工資規定。 （記者王珂╱截圖）

從2022年起，雇主與勞工間的法律訴訟和解後，不再有強制保密條款，和解與賠償的內容可以公開給社會大眾。

「2022加州 華人企業管理與發展年會」最新勞工法規及企業雇主常見訴訟，和新冠工作場所健康安全管理規範講座，2日在線上舉行，國會眾議員朴銀珠(Michelle Steel)、聯邦勞工部 專員張克塵、勞工律師賴威寧、華興保險總裁張國興等參加，主題圍繞：怎麼樣知法守法的合規工作，保持安全的工作環境，保護雇主公司，創造雙贏的局面等等。

國會眾議員朴銀珠MIchelle Steel。 （記者王珂╱截圖）

華興保險總裁張國興 （記者王珂╱截圖）

朴銀珠說，她19歲移民來美國，媽媽開了一家三明治店，因為當時英語不大好，面對稅務局人員說他們欠稅的時，媽媽只好全數支付對方所說的欠稅和利息。這件事情讓朴銀珠感覺受到欺負，所以立志做一些改革，選擇了從政之路。現在，她講的很多話都是小企業老闆的心聲，她希望把公眾的心聲傳達給聯邦政府 。

張克塵說，2022年有很多新法律，大部分都是州政府，聯邦政府也有一些修法，雇主和員工必須了解，就可以避免許多不必要的麻煩。

賴威寧指出，對雇主來說，新的勞工法重點就是安全第一。兩年前疫情還未開始時，他代表雇主處理各種勞工糾紛。2022年有一些新的勞工法也是雇主需要知道和做好準備的。新的一年必須要把新的勞工法律貼在員工看的到的地方，如打卡機器旁邊、茶水室內，最重要的是要讓員工看到。

針對不在辦公室的員工，雇主需要郵寄或是發郵件給他們，提供最新的法律信息，很多時候城市也會有地方的最低工資標準或最新規定。

2022年加州最低工資規定，25人以下的員工公司是14元/小時，26個員工以上的員工是15元/小時，雇主需要注意的是：除了加州的最低工資，還要看當地城市有沒有額外的法律規定。

2019年之前員工控告雇主，在簽和解協議時有保密條款，要求不公開。但2022年更新之後不再要求保密。如果員工控告公司歧視，公司和員工和解後可以公佈給社會大眾知曉。