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加州府會同意 再實施有薪病假至9月底

編譯組／綜合報導
加州府會同意新冠有薪病假。（加州勞工發展局）
加州府會同意新冠有薪病假。（加州勞工發展局）

加州州長紐森、眾議會議長藍登（Anthony Rendon）、參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）2月1日宣布，加州2022年將再度實施新冠相關有薪病假，效期回溯至今年1月1日，定9月30日截止。如無意外，議會將會快速通過立法，並由紐森簽署生效。

三人的聯合聲明強調，延長一線員工的病假、協助業者度過難關，不僅能保護加州勞工的安全，也能讓經濟繼續暢旺。他們還說，府會還會繼續磋商，對小型公司提出適切協助，包括額外免稅額度，協助加州社群之骨幹度過難關。

與2021年已經實施過的法案類似，規模在26人以上的公司都會納入，其員工將可獲得最多80小時的有薪病假。前40個小時不須證明，但後40個小時需要本人或家屬的確診證明。零工的時數同於全職員工。

加州的國際雇員工會（Service Employees International Union California）會長Bob Schoonover表示，勞工都知道，不可能期待雇主自動自發，因此只能訴請加州府會，幸好州長與參眾議會都聽進去了。他強調，府會目前達成的結論，是為了保護一線員工的安全，讓他們安心地為民眾、社區提供必要服務。

 

加州 紐森 勞工

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