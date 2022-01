治安壞 誰的錯╱廢47號提案落空 選民嘗苦果

快閃搶劫是組織犯罪,步兵打砸搶,策畫者暗中遙控。(監控視頻)

加州 47號提案實施六年,民怨載道;57號提案推出五年,加州公共治安雪上加霜;2020年試圖減緩和廢除47號提案和57號提案影響的20號提案,卻未能得到加州大多數選民的支持而難產。950元不治罪、不坐牢、零元保釋、犯人提前釋放大行其道,加州犯罪因逍遙法外而變本加厲,賈斯康的罷免 案同樣在去年上半年無疾而終,今年重獲核准二度連署公投罷免,能否成功,靠人民自覺。

鑽石吧2020年夏季發生一起雙屍命案,一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方全天封鎖附近街區盤問過往車輛。(記者楊青/攝影)

新的一年,加州還將面對SB57毒品注射中心合法化的角力,手持選票的加州人,要不要繼續為自己種下的苦果埋單?

俗話說,有怎麽樣的選民,就有怎麽樣的法律和社會。

47號包裝很美 造成誤判誤投

47號提案,加州2014年以59.61%支持、40.39%反對通過。在各地持續多年犯罪飆升之後,不少選民才抱怨,當初被該提案推手賈斯康等人以「安全社區和學校法案(Proposition 47: The Safe Neighborhoods and Schools Act)」的美稱蒙住了眼睛誤判誤投,用自己的選票砸了自己的脚。

南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏,防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警,掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。(洛縣警局網頁)

47號提案,將盜竊和持有毒品犯罪從重罪歸類為輕罪;授權因重罪而服刑的被告向法院申請改爲輕罪;授權那些已經完成重罪定罪的被告人重新歸類為輕罪;不涉及槍枝的搶劫和入室盜竊,均為輕罪。盜竊950元以下財物、接收950元以下盜竊財產、偽造950元以下支票、債券或票據、欺詐950元以下的支票、匯票或訂單,統統不起訴不拘留。47號提案的面紗,在加州民眾和商家飽嘗苦果之後才逐漸揭開。

2016年由前州長布朗提出的57號提案,將大批囚犯提前釋放到地方,短短幾年,越來愈多當初投票支持的民眾體會到了「東郭先生與狼」的心痛。

20號提案失敗 喪失修正機會

2020年,加州選民似乎有機會搬開砸在脚上的石頭。20號提案(限制非暴力罪犯的假釋,對授權某些輕罪判為重罪提案,Restricts Parole for Non-Violent Offenders. Authorizes Felony Sentences for Certain Offenses Currently Treated Only as Misdemeanors),為修改47號、57號提案量身定做, 倡議將特定類型的盜竊和欺詐犯罪,包括槍枝盜竊、車輛盜竊、非法使用信用卡,連續犯罪、組織犯罪可治輕罪或重罪,而不是一律輕罪。

然而,在2020年11月的投票中,加州選民以61.72%反對票讓20號提案胎死腹中。同時,罷免47號提案推手賈斯康行動也是雷聲大雨點小,2021年因簽名人數不足而擱淺。

2021年得到洛杉磯市等指標性城市支持的加州SB57毒品安全注射中心(Safe Consumption Sites)提案,現在又面臨支持與反對的新一輪角力,加州人面臨的安全隱患再度增加。

如今憂心治安 反思為何投錯票

如果加州人對目前的公共治安感到擔憂和心痛,如果你現在晚上不敢出門,甚至白天出門都要擔心,如果你和家人確定那些安居樂業的日子在加州已越行越遠,那麽加州人是否應該問自己:是誰的選票支持了這些你不想要的提案,又是誰的選票否決了你想要的提案。

根據選舉權威調查機構ballotpedia.org,支持47號提案和反對20號提案,以及反對47號提案及支持20好提案兩大陣營涇渭分明。47號提案支持者包括加州州長紐森、賈斯康、加州民主黨、Alliance of Californians for Community Empowerment、American Civil Liberties Union of California、Latino Coalition for a Healthy California、Open Society Policy Center、The League of Women Voters of California、加州護工工會、教師工會、勞工聯盟等;反對47號提案包括聯邦參議員范士丹、全加州超過半數大縣和大市的警察 局長和檢察長、加州警察局長聯合會、加州檢察官聯合會、加州共和黨。

反對20號提案包括:前加州州長布朗,加州民主黨,加州教師工會,加州勞工聯盟,加州教師聯合會,加州護工工會,加州平權組織,加州婦女選民聯盟;支持20號提案的包括加州共和黨,橙縣縣政委員會,洛杉磯縣警員聯合會,洛杉磯警察保護聯盟,加州文職警員聯合會。

司改成功 還是危險的三重奏

在支持者將加州AB109、47和57號提案描述為「成功的量刑改革」的同時,反對者將三項提案稱爲「加州危險的三重奏」。是禍是福,這些年的生活中的親身經歷,相信選民心中自有一把秤。

目前,廢除47號提案和罷免賈斯康行動捲土重來,加州選民是否要改變自己的命運,全靠自己手中的選票。