治安壞 誰的錯╱廢47號提案落空 選民嘗苦果

快閃搶劫是組織犯罪，步兵打砸搶，策畫者暗中遙控。（監控視頻）

加州 47號提案實施六年，民怨載道；57號提案推出五年，加州公共治安雪上加霜；2020年試圖減緩和廢除47號提案和57號提案影響的20號提案，卻未能得到加州大多數選民的支持而難產。950元不治罪、不坐牢、零元保釋、犯人提前釋放大行其道，加州犯罪因逍遙法外而變本加厲，賈斯康的罷免 案同樣在去年上半年無疾而終，今年重獲核准二度連署公投罷免，能否成功，靠人民自覺。

鑽石吧2020年夏季發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

新的一年，加州還將面對SB57毒品注射中心合法化的角力，手持選票的加州人，要不要繼續為自己種下的苦果埋單？

俗話說，有怎麽樣的選民，就有怎麽樣的法律和社會。

47號包裝很美 造成誤判誤投

47號提案，加州2014年以59.61%支持、40.39%反對通過。在各地持續多年犯罪飆升之後，不少選民才抱怨，當初被該提案推手賈斯康等人以「安全社區和學校法案（Proposition 47: The Safe Neighborhoods and Schools Act）」的美稱蒙住了眼睛誤判誤投，用自己的選票砸了自己的脚。

南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警，掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。（洛縣警局網頁）

47號提案，將盜竊和持有毒品犯罪從重罪歸類為輕罪；授權因重罪而服刑的被告向法院申請改爲輕罪；授權那些已經完成重罪定罪的被告人重新歸類為輕罪；不涉及槍枝的搶劫和入室盜竊，均為輕罪。盜竊950元以下財物、接收950元以下盜竊財產、偽造950元以下支票、債券或票據、欺詐950元以下的支票、匯票或訂單，統統不起訴不拘留。47號提案的面紗，在加州民眾和商家飽嘗苦果之後才逐漸揭開。

2016年由前州長布朗提出的57號提案，將大批囚犯提前釋放到地方，短短幾年，越來愈多當初投票支持的民眾體會到了「東郭先生與狼」的心痛。

20號提案失敗 喪失修正機會

2020年，加州選民似乎有機會搬開砸在脚上的石頭。20號提案（限制非暴力罪犯的假釋，對授權某些輕罪判為重罪提案，Restricts Parole for Non-Violent Offenders. Authorizes Felony Sentences for Certain Offenses Currently Treated Only as Misdemeanors），為修改47號、57號提案量身定做， 倡議將特定類型的盜竊和欺詐犯罪，包括槍枝盜竊、車輛盜竊、非法使用信用卡，連續犯罪、組織犯罪可治輕罪或重罪，而不是一律輕罪。

然而，在2020年11月的投票中，加州選民以61.72%反對票讓20號提案胎死腹中。同時，罷免47號提案推手賈斯康行動也是雷聲大雨點小，2021年因簽名人數不足而擱淺。

2021年得到洛杉磯市等指標性城市支持的加州SB57毒品安全注射中心（Safe Consumption Sites）提案，現在又面臨支持與反對的新一輪角力，加州人面臨的安全隱患再度增加。

南加州各地警方加強在主要購物場所巡邏，防範集體打砸搶案件。圖為洛縣警局天普分局員警，掏出長短槍枝正圍捕竊盜嫌犯。（洛縣警局網頁）

如今憂心治安 反思為何投錯票

如果加州人對目前的公共治安感到擔憂和心痛，如果你現在晚上不敢出門，甚至白天出門都要擔心，如果你和家人確定那些安居樂業的日子在加州已越行越遠，那麽加州人是否應該問自己：是誰的選票支持了這些你不想要的提案，又是誰的選票否決了你想要的提案。

根據選舉權威調查機構ballotpedia.org，支持47號提案和反對20號提案，以及反對47號提案及支持20好提案兩大陣營涇渭分明。47號提案支持者包括加州州長紐森、賈斯康、加州民主黨、Alliance of Californians for Community Empowerment、American Civil Liberties Union of California、Latino Coalition for a Healthy California、Open Society Policy Center、The League of Women Voters of California、加州護工工會、教師工會、勞工聯盟等；反對47號提案包括聯邦參議員范士丹、全加州超過半數大縣和大市的警察 局長和檢察長、加州警察局長聯合會、加州檢察官聯合會、加州共和黨。

反對20號提案包括：前加州州長布朗，加州民主黨，加州教師工會，加州勞工聯盟，加州教師聯合會，加州護工工會，加州平權組織，加州婦女選民聯盟；支持20號提案的包括加州共和黨，橙縣縣政委員會，洛杉磯縣警員聯合會，洛杉磯警察保護聯盟，加州文職警員聯合會。

司改成功 還是危險的三重奏

在支持者將加州AB109、47和57號提案描述為「成功的量刑改革」的同時，反對者將三項提案稱爲「加州危險的三重奏」。是禍是福，這些年的生活中的親身經歷，相信選民心中自有一把秤。

目前，廢除47號提案和罷免賈斯康行動捲土重來，加州選民是否要改變自己的命運，全靠自己手中的選票。